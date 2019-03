espresso.repubblica

(Di giovedì 21 marzo 2019) L'invasione, la fuga, il terrore, il ghetto, la clandestinità. Fino alla morte per mano dei nazisti, nel 1942. In due anni ha scritto centinaia di pagine. Che oggi la sorella ha deciso di pubblicare

blogLinkes : Ecco i diari inediti di Renia, l'Anna Frank polacca - EnghelaBertelli : RT @BAMstracult: Un bell'articolo sul concorso 'DIMMI di Storie Migranti' uscito su @IOdonna “Quello che non si racconta, non esiste: ecco… - BAMstracult : Un bell'articolo sul concorso 'DIMMI di Storie Migranti' uscito su @IOdonna “Quello che non si racconta, non esiste… -