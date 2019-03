E’ uscito “CREATURA ANALOGICA” | il nuovo EP dei NOALTER

laprimapagina

(Di giovedì 21 marzo 2019) Nati da un idea del cantautore bresciano Nicholas Balteo e della polistrumentista piemontese Alice Pondrelli ifondono l’amore per

LNN999 : RT @SoniaGrotto: Non tediatevi amici se quelli di repubblica hanno lanciato l'hashtag per saviano lui è una loro creatura avete presente la… - razorblack66 : RT @SoniaGrotto: Non tediatevi amici se quelli di repubblica hanno lanciato l'hashtag per saviano lui è una loro creatura avete presente la… - Sfwebzine : RT @musicalitaest: #NOALTER - E’ uscito il nuovo #EP “CREATURA ANALOGICA” -