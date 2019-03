È sempre bello è il nuovo album di Coez in uscita a marzo | l’annuncio dopo l’ “invasione”

Coez ha svelato la data di uscita del nuovo album “È sempre bello” : Sarà tuo dal 29 marzo The post Coez ha svelato la data di uscita del nuovo album “È sempre bello” appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha fatto il miglior complimento di sempre a Taylor Swift : <3 The post Camila Cabello ha fatto il miglior complimento di sempre a Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

All-Star Game NBA – Wade alza al tabellone - LeBron schiaccia : è l’ultimo alley-oop di sempre [VIDEO] : Wade alza un alley-oop per LeBron James durante la partita dell’All-Star Game NBA: ripetuta per l’ultima volta la giocata tanto ammirata ai tempi dei Miami Heat Dwyane Wade lo aveva promesso: “il mio unico obiettivo all’All-Star Game è alzare un alley-oop per LeBron”. Wade è uno che mantiene le promesse. Nella notte delle stelle, Wade e LeBron James hanno fatto tornare tutti i fan NBA indietro di qualche anno, ...

U&D - Antonio Moriconi si esprime forse per Teresa : 'E' sempre bello rimettere insieme i pezzi' : La scelta di Teresa Langella ha sorpreso tutti. La giovane tronista napoletana, nel corso dell'appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne" ha preferito il trentunenne Andrea Dal Corso al corteggiatore Antonio Moriconi. Quest'ultimo, che quindi si è rivelato essere la non scelta della ragazza, è apparso deluso e amareggiato dalla scelta di Teresa, soprattutto a seguito delle emozioni che entrambi hanno vissuto insieme. Si tratta di ...

Coez - nuovo concerto a Roma : la data del "Roma - è sempre bello" : In attesa del suo nuovo album, Coez annuncia una seconda data di 'Roma, è sempre bello' per il 29 maggio al Palazzo dello Sport

Benedetta e Stefano insieme? Lei si sbilancia : “È sempre bello averti intorno” : Stefano Sala e Benedetta Mazza, amore dopo il Gf Vip? Stefano e Benedetta stanno davvero insieme? Ancora tutti se lo chiedono. Entrambi non sono mai stati chiari al riguardo. Anche molti fan sono pronti a scommettere che la scintilla è scoccata! Cercano di mostrarsi il meno possibile, evitando così di scatenare il gossip, a meno […] L'articolo Benedetta e Stefano insieme? Lei si sbilancia: “È sempre bello averti intorno” ...

'Roma - è sempre bello' - live di Coez il 28 maggio al Palasport : ... Coez torna sul palco il 28 maggio al Palazzo dello Sport con il live 'Roma, è sempre bello'. …