Doveva sposarsi l’8 agosto ma muore annegata durante addio al nubilato “I familiari la

(Di giovedì 21 marzo 2019) Avrebbe dovutol’8ma Ruth Maguire, 30 anni, è stata trovata morta lunedì 18 marzo. Ruth sarebbe caduta nel fiordo di Carlingford Lough, nella contea di Louth: il suo corpo è stato ritrovato ore dopo la scomparsa. Secondo quanto riportato dalla Bbc, la polizia “non considera quella della ragazza irlandese una morte sospetta”. Il funerale si svolgerà a Belfast questo fine settimana: la sua famiglia ha fatto sapere che Ruth verrà seppellita in abito da sposa nel cimitero di Carnmoney. Ruth aveva 3 figli: “Ti ameremo per sempre, James e i tuoi tre meravigliosi bambini”, ha scritto il futuro marito su Facebook.Rachel Wilkinson, la sorella di Ruth, ha detto al Belfast Telegraph che la sorella sera molto emozionata per il matrimonio e che lo stava organizzando in ogni dettaglio: 180 invitati trae amici: “Si sarebbe spostata ...

