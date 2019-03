Donald Trump | È ora di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Perledel Golan appartengono a. Su Twitter il presidente degli Stati Uniti scrive: "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti dipienamente la sovranità didel Golan, che hanno un'importanza strategica e di sicurezza per lo Stato die la stabilità della regione"After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!J.(@real) 21 marzo 2019Ledel Golan sono un altopiano montuoso tra Siria, Libano e Giordania. Per legge appartengono al territorio Siriano e sono luogo di scontri, non militari ma politici, tra le diverse nazioni mediorientali. Le dichiarazioni del presidente potrebbero creare ...

