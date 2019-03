Doha - Mori e Ferrari bissano la qualificazione al corpo libero di Baku Levantesi e

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori non sbagliano - finale al corpo libero! Bis azzurro a Doha : Vanessa Ferrari e Lara Mori non si schiodano più dalle migliori otto in Coppa del Mondo e conquistano l’accesso alla finale al corpo libero in occasione della quarta tappa che si sta disputando a Doha (Qatar): le due azzurre torneranno in pedana sabato pomeriggio per puntare al podio e per conquistare il maggior numero possibile di punti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La qualifica delle azzurre non è stata ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori a caccia del podio a Doha - Marco Lodadio ci riprova : Ultimo appuntamento prima di una lunga pausa, la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica è pronta per fare tappa a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo: il circuito itinerante riservato alle singole specialità andrà in scena nello stesso palazzetto che ha ospitato gli ultimi Mondiali e si preannuncia grande spettacolo per questo appuntamento che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è reduce ...

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all’assalto : Non c’è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove si è gareggiato nel weekend e si dirigere direttamente verso Doha. Le ragazze hanno avuto giusto il tempo di fare le valigie, domani si presenteranno in aeroporto e dall’Azerbaijan si trasferiranno nella capitale del Qatar dove si gareggerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo: ...