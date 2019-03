Disponibile il trailer della nuova parodia porno di Apex Legends

Truberbrook è finalmente Disponibile : ecco il trailer di lancio di questa avventura grafica affascinante e misteriosa : Trüberbrook è finalmente disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il gioco è stato finanziato da una campagna crowdfunding su Kickstarter che ha raggiunto in sole 30 ore ben 200.000 dollari. Sviluppato da BTF e pubblicato da Headup Games, il prodotto è un'avventura grafica nella quale il giocatore si ritroverà a impersonare un giovane scienziato americano, ovvero Hans Tannhauser, in una Germania alternativa del 1967.Per celebrare il ...

Disponibile il nuovo esplosivo trailer di lancio di Sekiro : Shadows Die Twice : Qualche ora fa Activision ha pubblicato un nuovo esplosivo trailer dedicato alla componente narrativa (anche se possiamo ammirare anche parte del gameplay) di Sekiro: Shadows Die Twice, action targato FromSoftware ambientato nel Giappone antico.Il giocatore si troverà ad esplorare il Giappone del tardo 1500, dilaniato dalle feroci lotte del periodo Sengoku, e affrontare nemici straordinari in un mondo cupo e contorto. Potrete contare su un ...

Left Alive è ora Disponibile - diamo un'occhiata al trailer di lancio : Left Alive è da oggi disponibile per PS4 e PC su Steam.Lo sparatutto d'azione e di sopravvivenza, molto atteso dai fan, si mostra anche in un interessante trailer che ci da un assaggio del gioco.Riportiamo di seguito il filmato e il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli:Leggi altro...

Age of Wonders : Planetfall arriverà il 6 agosto - Disponibile un nuovo story trailer : Triumph Studios e Paradox Interactive svelano nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall, assieme al nuovo story trailer.Il gioco uscirò il 6 agosto, mentre per tutti i nuovi dettagli svelati dallo sviluppatore riportiamo il comunicato ufficiale Koch Media:Paradox Interactive ha oggi annunciato nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall. Il titolo strategico sci-fi di prossima uscita, e successore della serie dei Triumph Studios, Planetfall ...

Disponibile un nuovo trailer per One Piece World Seeker! : Oggi Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a One Piece World Seeker, open-World con protagonista Luffy e la sua ciurma. Il titolo sarà Disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 15 marzo. Il trailer di oggi si focalizza sul sistema dei punti karma, che permetterà di instaurare dei rapporti con alleati e perfino nemici. Ecco quanto riportato nel comunicato:"Il Sistema Karma non sono permetterà a Luffy di sviluppare legami con ...

Disponibile il trailer di lancio di DiRT Rally 2.0 : Codemasters ha oggi svelato il trailer di lancio di DiRT Rally 2.0, che sarà Disponibile per PS4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC dal 26 febbraio 2019. Il nuovo trailer mostra auto da Rally leggendarie, piste veloci e fluenti della Polonia, una supercar del FIA World Rallycross Championship e condizioni meteo difficili da affrontare con la Porsche 911 RGT Rally Spec. Clive Moody, SVP Product Development presso Codemasters ha dichiarato: "DiRT ...

Disponibile l'epico story trailer di Sekiro : Shadows Die Twice : Tramite un recente comunicato, From Software ha annunciato la pubblicazione del nuovo story trailer dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice. Nel video vediamo una battaglia tra i crudeli membri del Ashina ed i difensori del villaggio da cui proviene il protagonista. Il compito del giocatore sarà intraprendere la pericolosa via della vendetta, eliminando senza pietà tutti i componenti del clan responsabile dell'attacco.Ecco quanto recita il ...

Far Cry New Dawn : Disponibile un nuovo trailer in live action : Far Cry New Dawn come antagonista avrà niente meno che una coppia, in particolare le due gemelle Mickey e Lou, le quali abbiamo avuto occasione di conoscere nel primo trailer del gioco.Come possiamo vedere sul canale di Ubisoft Italia, un nuovo trailer è stato caricato, e questa volta possiamo scoprire di più sui questi peculiari antagonisti con un filmato in live action.In un'ambientazione post apocalittica dovremo vedercela con queste due ...

Metro Exodus : Disponibile il nuovo weapon trailer dedicato alle pistole : È disponibile un nuovo weapon trailer di Metro Exodus, l'ambizioso progetto videoludico di 4A Games ispirato al romanzo best-seller di Dmitry Glukhovsky, Metro 2035.Oggetto di approfondimento, questa volta, è la classe delle pistole, di cui vengono mostrati degli esemplari decisamente interessanti con un occhio di riguardo ai vari componenti (calcio, mirino e via di seguito), capaci di adattarsi alle più perigliose situazioni di ...