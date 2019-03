Dirotta scuolabus e gli dà fuoco | per l' autista c' è l' aggravante del terrorismo | Era

Milano - Dirotta scuolabus e gli dà fuoco : la doppia vita di Paolo tra lavoro e violenza : Milano - Solitario, schivo taciturno. Ousseynou Sy, detto Paolo , abitava da solo in una palazzina rosa a due piani a Crema e qui ha cominciato a macerarsi nell'odio per gli italiani, a suo...

Cosa è emerso dall'interrogatorio del Dirotta tore dello scuolabus : Non ha legami con l'Isis, non si stava radicalizzando, ma "ha agito come un lupo solitario" Ousseynou Sy, l'autista 47enne che oggi intorno alle 11:50 ha dirottato lo scuolabus che guidava da Crema verso Milano e poi gli ha dato fuoco: quando le fiamme stavano divampando alcuni ragazzini erano ancora dentro e hanno rischiato la vita. Poi della vettura è rimasto solo uno scheletro annerito, ma i bimbi erano salvi. Il messaggio video per i ...

Dirotta scuolabus e gli dà fuoco - per l'autista c'è l'aggravante del terrorismo : Il Dirotta tore ha dato fuoco al bus: a bordo 51 bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio. L'uomo dovrà rispondere di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza.

Dirotta uno scuolabus e gli dà fuoco. Per i pm è un atto di terrorismo : Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista dello scuolabus che ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e ha dato fuoco al mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti. Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e ...