Dieta disintossicante di primavera | cosa mangiare e quanti chili perdi

(Di giovedì 21 marzo 2019) Con l’arrivo dellacresce la voglia di depurare il nostro organismo e perdere qualche chilo: il segreto è la, che consente di dimagrire mangiando tanti cibi gustosi e sani.Laè il periodo in cui sulla nostra tavola compaiono numerosi alimenti detox. Prima di tutto gli asparagi, ma anche i piselli, le fave, l’ortica, i ravanelli, gli agretti, le pere, le barbabietole, i carciofi, gli spinaci e le fragole. Si tratta di cibi perfetti per tornare in forma, perché ricchi di proprietà nutritive e in grado di eliminare le scorie in accesso nell’organismo, riattivando il metabolismo.Come funziona ladi? No a calorie otà da pesare, per non creare stress e abbattere l’umore, che spesso viene messo a dura prova dal cambio di stagione. Sì invece ad una scelta consapevole degli alimenti e ...

