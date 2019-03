«Decretone» | passa  la fiducia alla Camera  Cosa prevede | le schede

Decretone - passa la fiducia alla Camera. Reddito - «quota 100» e le altre misure : Il governo ha incassato la fiducia posta sul «Decretone». I voti a favore sono stati 323, i voti contrari 247, 4 gli astenuti. Ora l'Aula di Montecitorio passa all'esame degli ordini del giorno, ...

Passa al Senato il Decretone con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Bagarre al Senato durante il voto. L'ex premier Renzi parla di atto di masochismo, 'raccontate bugie ed illusioni' attacca la capogruppo di Forza Italia Bernini, seduta sospesa

Passa il Decretone al senato su reddito e pensioni - Paola Taverna silura i PD in aula (il video) : Il decretone Passa al senato, soddisfatto Luigi Di Maio, Paola Taverna silura con un discorso il PD Via libera del senato al decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento Passa alla Camera. “Molto, molto soddisfatto”. Così il vicepremier Luigi Di Maio dopo l’ok del senato. Bagarre nell’aula … L'articolo Passa il decretone al senato su reddito e pensioni, Paola Taverna silura i PD ...

Reddito di cittadinanza e pensioni : Decretone passa al Senato - i voti : Reddito di cittadinanza e pensioni: decretone passa al Senato, i voti Il Senato ha dato il via libera al cosiddetto “decretone” su Reddito di cittadinanza e Quota 100. Il provvedimento ha incontrato il voto favorevole di 149 parlamentari; 110 i No e 4 gli astenuti. Reddito di cittadinanza e pensioni: la bagarre in Aula Durante il suo intervento la Senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle ha criticato il Partito Democratico ...

'Decretone' su Q100 e rdc : arriva l'ok dal Senato - si attende il passaggio alla Camera : Il Senato dà il via libera agli emendamenti presentati al decretone su Quota 100 e reddito di cittadinanza. Entro la prossima settimana, infatti, il testo sarà sottoposto alla Camera per la seconda lettura e la conversione in legge definitiva. Come ormai noto, la scadenza fissata per il decretone è il 29 marzo: entro tale data, la Camera dovrà esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica che il Governo Conte sta preparando. Pronto un ...

Decretone incassa il sì al Senato. Testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa ora al vaglio della Camera. Continua dunque la maratona sugli emendamenti, oltre 700 ...

Decretone - via libera del Senato. Ora passa alla Camera : Via libera del Senato al Decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata: passa con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Ora il provvedimento va alla Camera. Il vicepremier ...

Ok Senato al Decretone - passa alla camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : ... mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca all'appello in quest'Aula anche il ministro dell'Economia ma ne capisco l'imbarazzo". AnnaMaria Bernini, annunciando il voto negativo di Forza Italia, ...

Decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...

Decretone : ok dal Senato - passa a Camera : 11.30 Via libera del Senato al Decretone su reddito e pensioni quota 100, con 149sì, 110no e 4 astenuti. Il provvedimento passa alla Camera.

Reddito di cittadinanza e quota 100 - il Senato dà il via libera al Decretone : ora passa alla Camera : Il Senato ha dato il via libera al decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100, in prima lettura. Ora il testo passerà all'esame della Camera. I voti favorevoli sono stati 149, 110 i contrati e 4 gli astenuti. Molte le proteste in Aula durante le dichiarazioni di voto e al momento del voto. alla Camera si attendono importanti modifiche al decreto.Continua a leggere