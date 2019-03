De Vito non si dimette | il Prefetto di Roma lo sospende da ogni carica

Saccone : non bisogna stupirsi - ci saranno altri casi come De Vito : Roma – Il senatore di Forza Italia Antonio Saccone, gia’ consigliere comunale di Roma, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Sono stupefatto che la gente sia stupefatta di queste ...

De Vito arrestato - Raggi : «Vado avanti - il malaffare non è sconfitto» : In Campidoglio è quasi notte, le finestre sono ancora illuminate, la sindaca Raggi va avanti e indietro tra la sua stanza e quella in cui si tiene la riunione di maggioranza con i consiglieri...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie - è noto che lui e Lombardi non mi amavano : È una 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' del presidente M5S del consiglio comunale di Roma . 'Questa notizia - dice - mi ha colto di sorpresa, non me lo aspettavo'. '...

Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'arresto di De Vito : Le carte dei pm "'Sto mondo Cinque stelle… ormai proprio sodali", diceva il costruttore arrestato su ordine della procura Parole sotto le quali la carriera politica di De Vito è franata facendo lo ...

Non solo Tor Di Valle. Ecco le accuse che hanno portato all'arresto di De Vito : Ci sono due foto che circolano a Roma in queste ore e stanno lì ad inchiodare Marcello De Vito alla logica più feroce del contrappasso karmico. Nella prima, che risale al dicembre 2014, c’è il futuro potentissimo presidente grillino dell’assemblea capitolina seduto al tavolo di una conferenza stampa

Arresto De Vito - Casapound porta arance in Campidoglio : “Raggi dimettiti”. Ma non li fanno entrare : Casapound porta arance in Campidoglio per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. Il consigliere del Municipio X Luca Marsella, insieme al leader delle tartarughe Simone Di Stefano, arriva davanti a palazzo Senatorio con le arance con l’intenzione di consegnarle al sindaco di Roma in seguito all’Arresto di Marcello De Vito. “Chiediamo a gran voce che il sindaco Virginia Raggi si dimetta, così come loro hanno chiesto le ...

L’idea di giustizia del M5s non funziona : Salvini salvato - De Vito espulso : E così alla fine è arrivato il primo arresto illustre anche per il Movimento 5 Stelle, com'era prevedibile per chiunque mastichi di politica. Eppure alla fine a ingrossare il caso, come al solito, sono loro stessi che presi dalla fregola di sembrare "diversi" hanno già deciso di condannare il proprio politico come accade in un partito padronale. Che poi è quello che sono, allo stato attuale.Continua a leggere

Marcello De Vito arrestato - nelle carte il “canovaccio corruttivo” : “Distribuiamoceli questi”. “Non tocchiamo niente - quando finisci il mandato…” : C’è il “manifesto programmatico” in una intercettazione e c’è la “filosofia dell’arricchimento“, in cui l’attività pubblica diventa “il campo di gioco calpestato“, nella storia di corruzione che arriva da Roma e vede protagonisti l’avvocato Camillo Mezzacapo e il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, entrambi arrestati dai carabinieri su ordine del gip di ...

Il problema è Roma - non De Vito : ..., sappiamo da sempre che lotta alla corruzione è durissima e non deve conoscere interruzioni, sappiamo da sempre che la politica è funzione essenziale in democrazia e che l'onestà ne è requisito ...

Arresto De Vito - Matteo Renzi : “Persone serie sono garantiste sempre - non solo con gli amici” : In un post su Facebook Matteo Renzi critica l'atteggiamento dei Cinque Stelle, che ieri hanno chiesto le dimissioni di Nicola Zingaretti, dopo la notizia dell'indagine a suo carico: "Le persone serie sanno che la giustizia è una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti".Continua a leggere

De Vito arrestato - è il primo M5s a finire in carcere. I vertici : 'Di Roma non ti puoi fidare' : ... indagato nell'affaire, i vertici M5S e i probiviri resero la vita molto difficile: ritiro dei galloni di capogruppo, sospensione immediata e di fatto emarginazione politica. L'arresto per corruzione ...

Raggi sull'arresto di De Vito : "Nessuno sconto - a Roma non c'è spazio per la corruzione" : "Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici". Lo scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, riferendosi all'inchiesta della procura sullo stadio della Roma calcio che ha portato a nuovi importanti sviluppi. Raggi aggiunge che ...

Raggi sull'arresto di De Vito : 'Nessuno sconto - a Roma non c'è spazio per la corruzione' : 'Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena ...

Arresto De Vito - Luigi Di Maio : 'Decido io - è fuori da M5s' - Virginia Raggi : 'Ho dichiarato guerra alla corruzione e non c'è spazio per ... : Commentando l'Arresto di Marcello De Vito aggiunge: "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di ...