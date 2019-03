De Vito | l' arresto scuote il Campidoglio

Sondaggi - arresto di De Vito fa sprofondare il M5S : Le sue responsabilità penali riguardano lui, ma la responsabilità politica riguarda tutti noi, e abbiamo ritenuto che le accuse e i contesti emersi dall'inchiesta lo pongono fuori dal Movimento ', ha ...

Arresto di De Vito - Mezzacapo si difende : "Nessuna tangente - solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuase: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Sondaggio Agorà : per il 61% degli italiani il mito dell'onestà dei 5 stelle finisce con l'arresto di De Vito : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, la maggioranza degli italiani, il 61% pensa che il mito dell'onestà del Movimento Cinque stelle sia finito con l'arresto di Marcello De Vito. Non la pensa così il 21% degli intervistati.Sempre secondo lo stesso Sondaggio se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento Cinque stelle. Il 30,9% degli ...

Arresto De Vito - parla Mezzacapo : "Non erano tangenti - solo compensi" : Camillo Mezzacapo davanti al Gip interrogato sul caso di corruzione che ha portato all'Arresto di Marcello De Vito, presidente pentastellato della giunta capitolina ha risposto: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". "La mia era solo un'attività di natura professionale e non ci sono mai state ...

L’arresto di De Vito è un pugno alla nervosa maggioranza grillina : Roma. Nemesi ha voluto che il movimento che più di ogni altro ha gridato in piazza “onestà-onestà”, si trovasse ieri di fronte al più scomodo dei casi: il presidente dell’assemblea capitolina ed ex candidato sindaco del M5s Marcello De Vito che viene arrestato per presunte tangenti attorno al proget

Arresto Marcello De Vito - l’interrogatorio di Mezzacapo : “Nessuna tangente - solo compensi per attività professionali” : Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : l'arresto di De Vito segna la fine del mito dell'onestà dei 5 stelle : Si mette male per il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Non solo perdono consensi rispetto alla settimana scorsa, come illustrato nell'ultimo Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre, ma perdono anche credibilità. Dopo il caso dell'arresto di Marcello De Vito, presidente del consiglio comun

Arresto Marcello De Vito - gip : 'Giro di mazzette da 400mila euro. Prometteva a Parnasi di cercare sostegno di altri esponenti M5s' : ... De Vito 'esprime l'intenzione di ricercare egli stesso il sostegno di soggetti quali il Ferrara , Paolo, capogruppo M5s in Comune, e Frongia , Daniele, assessore allo sport, ndr, appartenenti alla ...

Arresto Marcello De Vito - gip : “Giro di mazzette da 400mila euro. Prometteva a Parnasi di cercare sostegno di altri esponenti M5s” : Pressioni, manovre, tentativi di coinvolgimento. L’oramai ex presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, arrestato per corruzione, tirava in ballo anche gli inconsapevoli assessori e consiglieri per aiutare l’avvocato Camillo Mezzacapo a ottenere incarichi e consulenze dagli imprenditori che volevano portare avanti progetti urbanistici dai Mercati generali all’ex stazione di Trastevere al polo sportivo sull’area ...

L'arresto di De Vito e il mito dell'integrità M5s - cosa scrivono i giornali : Il sogno è svanito. Il mito dell'integrità in pezzi. È un brutto risveglio quello Cinquestelle il giorno dopo L'arresto di Marcello De Vito, il presidente grillino dell'Assemblea capitolina, il massimo organismo della democrazia romana, ancorché diretta. Il Movimento fondato da Beppe Grillo e guidato oggi da Davide Casaleggio è in preda alle contorsioni e al mal di pancia. In forte disagio. E lo riassume bene un titolo di Repubblica: “Il ...

Arresto De Vito - Berdini : 'Fino a quando ero assessore lui era contro lo stadio' : 'Fino a quando ero assessore lui era contro lo stadio, poi improvvisamente il cambio di rotta'. Così Paolo Berdini, ex assessore all'urbanistica della giunta Raggi in merito all'Arresto del presidente ...

Stadio Roma - Baldissoni : “arresto De Vito? Nessuno stop” : “Il progetto dello Stadio della Roma è complesso. Dopo oltre un anno e mezzo pensare che ci siano degli atti viziati è molto difficile, come ripete il pm di Roma. Sulla procedura non ci possono essere dubbi, noi non come società abbiamo diritto a vederlo realizzato”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni che ha commentato così l’arresto del presidente dell’assemblea capitolina, ...

Arresto De Vito - la paura M5s che la macchia si allarghi : "Marcello De Vito ne ha convinti altri? E se sì quanti? Cosa c'è che non sappiamo?". Nel primo pomeriggio fuori dal Palazzo un uomo molto vicino a Luigi Di Maio esterna tutte le preoccupazioni legate all'Arresto del presidente dell'Assemblea capitolina. L'ordinanza è chiara: nessun altro esponente 5 stelle rientrerebbe nel filone d'indagine "Congiunzione astrale" che ha portato alle manette per l'esponente stellato. Ma il ...

Caso Diciotti e arresto De Vito - la soumission M5s a Salvini : Dicono tutto "i volti dell'onestà" tirati, le parole imbarazzate, la logica che si fa intermittente, nel grande cortocircuito politico-morale tra lo scudo concesso a Salvini, in nome della ragion di governo, e l'espulsione di Marcello De Vito, perché "quel che conta è la reazione", nell'ansia di urlare che la "diversità" non si è persa nelle manette scattate all'alba su un uomo forte del Movimento a Roma. E ...