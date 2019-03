De Vito arrestato | il gip | «Grave corruzione ai vertici del Comune»

De Vito arrestato - il brusco risveglio dei grillini : 'Noi siamo come gli altri...' : Arriva la 'bomba'. Si scatena lo psicodramma M5S, intitolabile 'Diversità ei fu', ovvero è sepolta per sempre la presunta superiorità morale, orgoglio e sigillo del grillismo,, e qualcuno nel terrore ...

De Vito arrestato - Mezzacapo al gip : «Nessuna tangente - solo compensi per attività professionali» : «Nessuna tangente, solo compensi per attività professionali. Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione». Così Camillo Mezzacapo ha risposto al...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione a Roma : Quattro persone sono finite in manette questa mattina a Roma per presunte tangenti legate alla realizzazione del nuovo stadio della Roma nell'ambito dell'indagine che è stata ribattezzata Congiunzione astrale. Il nome più importante è quello di Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle, presidente dell'assemblea capitolina.Secondo l'accusa il pentastellato avrebbe incassato, direttamente o indirettamente, delle tangenti da parte ...

De Vito arrestato - Raggi : «Vado avanti - il malaffare non è sconfitto» : In Campidoglio è quasi notte, le finestre sono ancora illuminate, la sindaca Raggi va avanti e indietro tra la sua stanza e quella in cui si tiene la riunione di maggioranza con i consiglieri...

Corruzione Roma - arrestato De Vito (M5s)Le intercettazioni : "Distribuiamoci i soldi" : Il presidente dell'Assemblea capitolina avrebbe favorito l'imprenditore Luca Parnasi in cambio di elargizioni.

De Vito arrestato - Virginia Raggi : 'Sono su tutte le furie' : Dopo la bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Campidoglio con l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, è arrivato l'atteso commento della sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'esponente del Movimento 5 Stelle, ospite di Porta a Porta, ha ammesso di essere rimasta molto sorpresa di quanto accaduto, ma di aver sempre pensato che sia De Vito che Roberta Lombardi non l'amassero. Le dichiarazioni di Virginia Raggi su De ...

Arrestato per corruzione Marcello De Vito - presidente M5s del consiglio comunale di Roma : Avrebbe favorito il costruttore Parnasi per la realizzazione dello Stadio della Roma, i fratelli Toti per i lavori nell'area dei Mercati generali e il gruppo di Statuto per la realizzazione di un ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Stadio Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito del M5S. Le intercettazioni : ...41 Marcello De Vito mentre viene portato via dalle forze dell'ordine, @LaPresse, - di Redazione SkySport24 12:35 Stadio Roma, gli aggiornamenti da Paolo Assogna L'inviato di Sky Sport 24 fa il ...

De Vito arrestato - Di Maio : 'È fuori dal Movimento 5 stelle' : Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe ...

De Vito arrestato - Parnasi a Toti : 'Il problema è la politica : Zingaretti ha paura di tutto' : «Il problema qual è Cla? È la politica! Cioè noi abbiamo un Presidente di Regione che è un cacasotto terrificante! Nicola...Nicola non si mette a fare una...cioè Nicola è fatto così! Lo conosco...cioè non...Ora tu dici i 5 stelle..

Marcello De Vito arrestato - gip : «Era a disposizione di Parnasi». Altri tre in carcere : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara...

De Vito arrestato - l'intercettazione che lo incastra : «A Roma vincevi pure con il Gabibbo» : «A Roma avresti vinto pure con il Gabibbo». Lo dice Marcello De Vito all'avvocato Camillo Mezzacapo, anche lui arrestato, in una intercettazione ambientale del 4 febbraio che compare...