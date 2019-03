Dati login alla mercé degli hacker | grave falla di Google Chrome | poi corretta

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Una minaccia a dir poco pericolosa ha insidiato, fino all'aggiornamento di gennaio (se non l'aveste ancora portato a termine, ecco un motivo in più per farlo subito). La vulnerabilità è stata scoperta lo scorso dicembre da Positive Technologies, un'azienda operante nel settore della sicurezza informatica, che ha prontamente messo al corrente il colosso di Mountain View affinché potessero essere fatte tutte le correzioni del caso.Ad essere stati colpiti dall'exploit sono stati tutti i browser basati su Chromium di Big G, tra cui proprio. La vulnerabilità risiedeva a livello di Android WebView, lasciando libero accesso ai cyber-delinquenti attraverso un'instant app. In questo modo, non era difficile per i malintenzionati mettere le mani suiutenti, tra cui la cronologia di navigazione, così come i token per l'autenticazione ai vari account ...

