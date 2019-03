Danilo Toninelli | sfiducia respinta ma Lega e Matteo Salvini lo scaricano | foto clamorosa

Il senato ha votato contro la sfiducia a Danilo Toninelli : Respinte le due mozioni presentate da Marcucci, Pd, e Bernini, Forza Italia, che accusavano il ministro di essere 'inadeguato'

Il Senato non ha sfiduciato il ministro Danilo Toninelli : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli presenzia alla seduta del Senato durante la quale si votano le mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Danilo Toninelli non dovrà dimettersi. Il Senato, che mercoledì 20 marzo ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ha salvato anche lui: Palazzo Madama ha respinto le due mozioni di sfiducia depositate nei suoi confronti dal ...

Il Senato ha votato contro la sfiducia a Danilo Toninelli : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli presenzia alla seduta del Senato durante la quale si votano le mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Danilo Toninelli non dovrà dimettersi. Il Senato, che mercoledì 20 marzo ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ha salvato anche lui: Palazzo Madama ha respinto le due mozioni di sfiducia depositate nei suoi confronti dal ...

Danilo Toninelli : "Le targhe delle auto saranno portabili a breve" : Tra qualche tempo chi cambierà l'auto potrà conservare la targa della macchina precedente e appor sulla nuova. Lo ha annunciato il ministro Danilo Toninelli nel suo intervento al Senato: "Preferisco chiudere dando la notizia di una importantissima misura che porterà a breve un risparmio in termini di tempo e denaro per tutti i cittadini: ossia la portabilità della targa quando si cambia auto. Si tratta di una di ...

Il Senato salva Danilo Toninelli : respinta la mozione di sfiducia presentata dal Pd : Il Senato ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Pd (una seconda è stata presentata anche da Forza Italia) nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Le due mozioni chiedevano la sfiducia e le conseguenti dimissioni del ministro soprattutto in merito alla gestione del caso Tav.Continua a leggere

Danilo Toninelli - la vendetta di Gregorio De Falco : "Incapace - voto sì alla sfiducia" : La vendetta è pronta. "Credo che il ministro non abbia dimostrato la capacità necessaria. Voterò sì alla sfiducia". Gregorio De Falco, senatore espulso dal Movimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, annuncia il suo voto favorevole alla mozione di sfiducia contro il ministro dei trasporti Danilo Tonine

Danilo Toninelli lasciato solo dalla Lega : In Aula al Senato si vota per la mozione di sfiducia al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, rimasto solo per gran parte della mattinata in compagnia solo del ministro Barbara Lezzi e del sottosegretario Vincenzo Santangelo, entrambi M5S. Lega non pervenuta, i ministri del Carroccio erano assenti durante il discorso di Toninelli e i banchi della Lega vuoti.L'assenza degli esponenti leghisti di governo si sente, a cominciare da Matteo ...

Senato - mozioni Pd e Forza Italia contro Danilo Toninelli su Tav. Lui si difende : “Ridiscuterla un dovere - io coerente” : Una firmata dal Pd, l’altra da Forza Italia. Unico comune denominatore: chiedere le dimissioni di Danilo Toninelli per l’operato del governo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Al Senato è il giorno della discussione delle due mozioni di sfiducia contro il ministro dei Trasporti, che intervenendo in aula a Palazzo Madama ha rivendicato il suo operato: “La ridiscussione” della Tav “è un dovere assunto dal Governo ...

Danilo Toninelli - protesta in aula di Forza Italia : "Mozione di sfiducia - lo facciamo per lei - si dimetta" : "Ministro Toninelli lo facciamo per te". Con questi manifesti i senatori di Forza Italia hanno protestato in aula durante la mozione di sfiducia al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Alessandra Gallone, senatrice azzurra, lo ha umiliato con un discorso davvero sarcastico e feroce: "Toni

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : 'Poteva farlo solo lui - che figura di me***' : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una 'bellissima' Jeep Compass . Peccato però che sia un ...

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : "Poteva farlo solo lui - che figura di me***" : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una "bellissima" Jeep Compass. Peccato però che sia un mezzo diesel, uno di quei modelli per cui il suo stesso governo ha introdotto una tassa, quella che mi

Danilo Toninelli elogia le auto elettriche ma la moglie ha appena comprato un Suv diesel - Sky TG24 - : L'esponente del M5S, in una trasmissione sui motori, parla della misura che introduce l'ecotassa sui veicoli inquinanti, ma ammette di aver acquistato un modello diesel. E a chi lo attacca sui social ...

Danilo Toninelli - il sondaggio di Nando Pagnoncelli che lo umilia : le cifre del suo disastro : Mesi travagliati per il governo gialloverde, soprattutto le ultime settimane, zeppe di dissidi e tensioni. E dunque, come escono i ministri di questo esecutivo dopo le frizioni degli ultimi periodi? Una fotografia arriva dal sondaggio Ipsos di Nando Pangoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, ch

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl