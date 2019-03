Danilo Toninelli | protesta in aula di Forza Italia | Mozione di sfiducia | lo

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : 'Poteva farlo solo lui - che figura di me***' : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una 'bellissima' Jeep Compass . Peccato però che sia un ...

Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli : "Poteva farlo solo lui - che figura di me***" : Il disastroso Danilo Toninelli è incappato in un'ultima, altrettanto disastrosa, gaffe. Al Tg2 motori, infatti, ha rivelato di aver acquistato una "bellissima" Jeep Compass. Peccato però che sia un mezzo diesel, uno di quei modelli per cui il suo stesso governo ha introdotto una tassa, quella che mi

Danilo Toninelli - il sondaggio di Nando Pagnoncelli che lo umilia : le cifre del suo disastro : Mesi travagliati per il governo gialloverde, soprattutto le ultime settimane, zeppe di dissidi e tensioni. E dunque, come escono i ministri di questo esecutivo dopo le frizioni degli ultimi periodi? Una fotografia arriva dal sondaggio Ipsos di Nando Pangoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, ch

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl

Danilo Toninelli : 'Telt ha ceduto - sulla Tav più tempo e a costo zero' : 'Non ho mai pensato di dimettermi' dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in una intervista al Fatto Quotidiano: 'Gestisco decine di dossier delicatissimi, non mi ...

Danilo Toninelli - la bomba di Filippo Facci : "Cosa c'è dietro alla sua sceneggiata". M5s - addio : Tre cose: 1) Di Danilo Toninelli sono chiari i costi, ma non i benefici; 2) Abbiamo avuto tanti partiti che erano incapaci di fare, ma per la prima volta abbiamo un partito che è incapace di non fare, anche volendo non fare: tipo non fare il Tav, il Tap, le trivelle nell' Adriatico, l' Ilva, il Terz

Danilo Toninelli - se questo è un ministro : "Visto che roba che ho?". Ecco da cosa è ossessionato : Il ministro grillino alle Infrastrutture Danilo Toninelli ha una grande passione che va ben oltre l'opposizione a tutti i costi della Tav. Da sempre l'ex assicuratore di Soresina non perde occasione per andare in palestra e tenere in forma i suoi addominali, un suo cruccio che ormai conoscono volent

Maria Elena Boschi spietata - la battuta sulle dimissioni con cui umilia Danilo Toninelli : Un nome unisce tutta la politica italiana: Danilo Toninelli. Tutti, ma proprio tutti, contro di lui. E a ragion veduta. A picchiare durissimo contro il ministro delle Infrastrutture grillino in primis Forza Italia e Pd, che hanno depositato poche ore fa una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Du

Danilo Toninelli - le dimissioni e la strana smentita : Tav - terremoto a Palazzo Chigi : Su più giornali, oggi, diverse ricostruzioni davano conto delle dimissioni presentate da Danilo Toninelli nel corso del vertice sulla Tav che si è tenuto lunedì a Palazzo Chigi: messo di fronte all'ipotesi che si prosegua sull'opera, il ministro - messo fortemente in discussione anche dal M5s - avre

Danilo Toninelli risponde a tono alle offese ricevute da Silvio Berlusconi : “Pregiudicato di Arcore…” : Danilo Toninelli non ci sta e risponde così alle offese ricevute da Silvio Berlusconi “La vicenda della Tav è una comica assoluta che ci illustra molto malamente anche agli occhi degli altri Paesi europei, e che arriva a livelli di insensatezza che pensavo fossero irraggiungibili”. Lo ha detto Silvio Berlusconi. “Toninelli che dice ‘si’ si’, … Continue reading Danilo Toninelli risponde a tono alle offese ...

Tav - Danilo Toninelli : mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd : Toninelli, PD e FI presentano al Senato la mozione di sfiducia I dem: “Ha mentito spudoratamente al Parlamento Sono state calendarizzate per il 21 marzo in aula al Senato le mozioni di sfiducia presentate da Pd e FI nei confronti del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo … Continue reading Tav,Danilo Toninelli: mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd at BlogItalia.News.

Danilo Toninelli - mozione di sfiducia al Senato da FI e Pd : così può saltare il ministro : I Senatori di Forza Italia hanno presentato a palazzo Madama una mozione di sfiducia individuale contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. La mossa degli azzurri arriva dopo quella già avanzata dai Senatori del Partito democratico, che motivano la sfiducia al ministro grillino sulle