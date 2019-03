Daniele Frongia : “Mi autosospendo e rimetto le deleghe. Confido in rapida archiviazione” : Daniele Frongia, assessore allo Sport del comune di Roma, indagato per corruzione nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, si è autosospeso e ha rimesso le deleghe nelle mani di Virginia Raggi. “Come ho già dichiarato stamani – fa sapere Frongia – ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in una rapida archiviazione del caso. Tuttavia, per una questione di opportunità ...

Daniele Frongia - chi è l'assessore allo Sport del Comune di Roma - : Tra i consiglieri eletti nel primo gruppo del M5s in Campidoglio, fedelissimo di Virginia Raggi, è stato vice sindaco fino al 2016, quando ha perso la carica dopo l'arresto di Raffaele Marra. E' ...

Stadio della Roma : indagato assessore sport Daniele Frongia che si autosospende : Si allarga il terremoto giudiziario che sta travolgendo la Giunta capitolina. Dopo l'arresto ieri del presidente dell'Assemblea Marcello De Vito, oggi la notizia che l'assessore allo sport del Comune ...

Daniele Frongia - chi è l’assessore allo Sport del Comune di Roma : Daniele Frongia, chi è l’assessore allo Sport del Comune di Roma Tra i consiglieri eletti nel primo gruppo del M5s in Campidoglio, fedelissimo di Virginia Raggi, è stato vice sindaco fino al 2016, quando ha perso la carica dopo l’arresto di Raffaele Marra. E' coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della ...

Chi è Daniele Frongia - l'assessore della giunta Raggi indagato per corruzione : Dopo l' arresto di Marcello De Vito , presidente dell'Assemblea capitolina, oggi anche Daniele Frongia, assessore allo Sport della giunta Raggi, risulta indagato dalla procura di Roma per il reato di ...

Daniele Frongia indagato per corruzione : «Favori a Parnasi per stadio Roma». L'assessore si autosospende da M5S : Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, fedelissimo e mente politica della sindaca Virginia Raggi, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul giro di...

Stadio dello Roma - ultime notizie : indagato l'assessore dello sport Daniele Frongia - Sky TG24 - : L'ex vicesindaco di Roma, fedelissimo di Virginia Raggi, è iscritto nel registro della Procura di Roma per corruzione nell'ambito della vicenda legata alla costruzione della nuova struttura sportiva. "...

Daniele Frongia indagato per corruzione : «Favori a Parnasi per stadio Roma» : Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, fedelissimo e mente politica della sindaca Virginia Raggi, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul giro di...

Stadio dello Roma - ultime notizie : indagato l'assessore dello sport Daniele Frongia - Sky TG24 - : L'ex vicesindaco di Roma, fedelissimo di Virginia Raggi, è iscritto nel registro della Procura di Roma per corruzione nell'ambito della vicenda legata alla costruzione della nuova struttura sportiva. "...

Daniele Frongia indagato per corruzione : Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, è stato indagato dalla Procura di Roma per corruzione nell'ambito del filone principale dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Frongia, che è stato anche vicesindaco di ...

L'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia è indagato per corruzione : L'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia è indagato dalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso ...

Stadio della Roma : indagato anche assessore sport Daniele Frongia - fedelissimo della Raggi : Si allarga il terremoto giudiziario che sta travolgendo la Giunta capitolina. Dopo l'arresto ieri del presidente dell'Assemblea Marcello De Vito, oggi la notizia che l'assessore allo sport del Comune ...

Daniele Frongia - lo scacchista del Campidoglio fedelissimo della Raggi : Fino appunto all'arresto di Marra nel dicembre 2016 che lo vide retrocedere ad assessore allo Sport. Seppur con deleghe meno pesanti, Daniele rimane una delle persone più ascoltate di Raggi per via ...

L'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia è indagato per corruzione : L'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia è indagato dalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso mesi fa dall'imprenditore Luca Parnasi. Il coinvolgimento di Frongia è legato alla segnalazione, sollecitata dallo stesso Parnasi, di una persona destinata ad essere assunta in una società riconducibile ...