Daniele Frongia | lo scacchista del Campidoglio fedelissimo della Raggi

L'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia è indagato per corruzione : L'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia è indagato dalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso mesi fa dall'imprenditore Luca Parnasi. Il coinvolgimento di Frongia è legato alla segnalazione, sollecitata dallo stesso Parnasi, di una persona destinata ad essere assunta in una società riconducibile ...

Stadio della Roma : indagato anche assessore sport Campidoglio Daniele Frongia : Il suo nome sarebbe stato fatto dall'imprenditore Luca Parnasi durante un interrogatorio nel settembre 2018

M5s - indagato anche Daniele Frongia : il fedelissimo di Virginia Raggi nel mirino per corruzione : La valanga s'ingrossa: non solo l'arresto di Marcello De Vito. È indagato anche l'assessore allo Sporte del Comune di Roma, Daniele Frongia, anche lui nel mirino per corruzione nell'ambito dell'inchiesta su Luca Parnasi e il progetto nello stadio della Roma. Un'altra bomba per il M5s e per Virginia

Daniele Frongia indagato per corruzione : Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, è stato indagato dalla Procura di Roma per corruzione nell'ambito del filone principale dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Frongia, che è stato anche vicesindaco di Roma, è indagato nell'ambito della parte dell'inchiesta che ha portato in carcere l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l'imprenditore Luca Parnasi.

Daniele Frongia - assessore allo Sport del Comune di Roma - è indagato per corruzione : Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma ed ex vice sindaco, è indagato per corruzione nell’ambito delle indagini che avevano portato all’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito: il Corriere della Sera scrive che Frongia «è indagato

Stadio Roma - Daniele Frongia indagato per corruzione : «Favori a Parnasi» : Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta per i favori all'imprenditore Luca Parnasi per la realizzazione dello Stadio...

Arresto De Vito - indagato Daniele Frongia : L'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione nell'ambito del filone principale dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Frongia, che è stato anche vicesindaco di Roma, è indagato nell'ambito della parte dell'inchiesta che ha portato in carcere l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l'imprenditore Luca Parnasi.

Stadio Roma - Daniele Frongia indagato per corruzione : «Favori a Parnasi» : Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta per i favori all'imprenditore Luca Parnasi per la realizzazione dello Stadio...