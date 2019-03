Daniele Frongia, chi è l’assessore allo Sport del Comune di Roma (Di giovedì 21 marzo 2019) Daniele Frongia, chi è l’assessore allo Sport del Comune di Roma



Tra i consiglieri eletti nel primo gruppo del M5s in Campidoglio, fedelissimo di Virginia Raggi, è stato vice sindaco fino al 2016, quando ha perso la carica dopo l’arresto di Raffaele Marra. E' coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della Roma







AlessiaMorani : Lo vedete questo signore in primo piano con le arance in mano? Si chiama Daniele #Frongia ed è un assessore del… - Agenzia_Ansa : Stadio della Roma, indagato l'assessore allo sport del Campidoglio, Daniele #Frongia #ANSA - Agenzia_Italia : L'assessore allo #Sport di #Roma Daniele #Frongia è indagato per corruzione -