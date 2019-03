Dal prossimo anno scolastico un' ora di inglese al giorno nelle scuole monfalconesi

INEOS nuovo proprietario del Team Sky Dal prossimo 1 Maggio : INEOS nuovo proprietario del Team Sky dal prossimo 1 Maggio È arrivata ieri la conferma ufficiale: dal prossimo 1 Maggio il Team Sky farà parte di INEOS, compagnia petrolchimica britannica. Il gruppo Sky, di proprietà del miliardario Rupert Murdoch e la 21st Century Fox hanno quindi portato a termine la vendita. Il 2 Maggio partirà il Tour de Yorkshire, a cui il Team ciclistico parteciperà con la nuova denominazione di Team INEOS. Sky ...

Hiv - quello che dovremmo aspettarci Dalla ricerca nel prossimo futuro : (Foto via Pixabay) Nelle ultime settimane si è parlato spesso di hiv, non di rado in toni entusiastici, fin troppo secondo alcuni. L’occasione è stata soprattutto la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) di Washington, uno degli appuntamenti mondiali in cui vengono presentati i risultati sulle ricerche su hiv. Volendo fare un bilancio della ricerca degli ultimi anni, cosa potremmo dire della direzione che sta ...

Liga - Dal prossimo anno il Barcellona torna alla maglia catalana : #FCB "" - #ExclusivaSPORT ' ' ¡Camiseta 'bomba' del Barcelona para la próxima temporada! Lo cuenta @jvehils https://t.co/5bSJVjX29Q pic.twitter.com/5GjV4F4kt4 - Diario SPORT, @sport, March 16, 2019

Fiorentino ucciso Dall'Isis - il testamento : "Solo aiutando il prossimo si cambia il mondo" : Le forze curdo-siriane con cui combatteva in Siria Lorenzo Orsetti , ucciso dall'Isis, hanno diffuso poco fa la lettera-testamento dell'italiano. La lettera - una consuetudine per tutti i miliziani - ...

Genoa - vicino il turco Gumus - potrebbe già arrivare a Genova Dal prossimo luglio : Genova - Grandi manovre in vista della prossima stagione per il Genoa, che è molto vicino a ingaggiare Sinan Gümü, 25 anni , ala del Galatasaray in scadenza di contratto a giugno. Prandelli ...

Nexi arriva su Garmin Pay Dal prossimo 17 marzo : Garmin Pay accoglie anche le carte Nexi dal prossimo 17 marzo: ecco come funziona il sistema per pagare con lo smartwatch di Garmin. L'articolo Nexi arriva su Garmin Pay dal prossimo 17 marzo proviene da TuttoAndroid.

Var - nasce la control room : Dall'anno prossimo centro unico a Coverciano : ...partire dalla stagione sportiva 2019-2020 - fanno sapere dall'Associazione italiana arbitri - e avrà l'obiettivo di fornire un'attività arbitrale sempre più efficace ed efficiente per l'intero mondo ...

Xiaomi Mi 8 Pro riceverà la moDalità Game turbo con un prossimo aggiornamento : Wang Chuan, uno dei co-fondatori di Xiaomi, conferma che anche Xiaomi Mi 8 Pro riceverà la funzione Game turbo, che ha debuttato su Mi 9, con un prossimo aggiornamento. L'articolo Xiaomi Mi 8 Pro riceverà la modalità Game turbo con un prossimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Dall’anno prossimo Smart solo elettriche : Non saranno i pini cascanti né le metropolitane frananti a far cadere la giunta e il morale dei romani; un evento molto più epocale sta per abbattersi. Dal 2020 infatti non ci saranno più le Smart. O almeno: non le classiche a benzina e a gasolio. Da settembre cesserà infatti la produzione delle Sma

Dall'anno prossimo Smart solo elettriche : ... con centocinquantamila Smart vendute, dicono alla casa produttrice, una praticamente ogni venti abitanti, Roma è il primo mercato al mondo per la macchina inventata 30 anni fa dall'immaginifico ...

Dalla Spagna : il Real Madrid ha scelto il prossimo allenatore - : Tutto in una settimana. La balbettante stagione del Real Madrid potrebbe decidersi nell'arco di pochi giorni, sul finire dell'inverno. Il primo obiettivo per i Blancos è già sfumato, la Coppa del Re , ...

L'ItalRoma nata da un colpo di tacco : la metamorfosi Dal derby di andata al prossimo : Il derby d'andata, lo scorso 29 settembre, ha indicato la nuova via alla Roma. Di oggi e anche di domani. Il tacco di Pellegrini al posto di quello di Pastore. La sostituzione in campo, nella ...

Dal Marocco a Londra - il prossimo impegno di Harry e Meghan sarà davvero regale : Harry e Meghan con il re del MaroccoHarry e Meghan con il re del MaroccoHarry e Meghan con il re del MaroccoHarry e Meghan con il re del MaroccoHarry e Meghan con il re del MaroccoHarry e Meghan con il re del MaroccoDel recente viaggio ufficiale in Marocco di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle ha fatto discutere qualsiasi cosa, persino una banalità come un tatuaggio all’hennè, un simbolo benaugurante per la gravidanza e il bambino ...

Salta il passaggio Dal Samsung Galaxy S10 al prossimo S11 : rumors del 25 febbraio : Il Samsung Galaxy S10 è per forza di cose lo smartphone più chiacchierato del momento. Dopo la presentazione, ad esempio, sono arrivate le prime proposte ufficiali da parte di alcuni operatori, come quella di TIM che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi su queste pagine. Al dì là dei risvolti a breve termine per lo smartphone, sia da un punto di vista commerciale, sia per quanto concerne lo sviluppo software del device, occorre ...