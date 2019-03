Dal boom al Mundial ' 82 | la storia d' Italia si specchia nel pop | una mostra a Torino

APA – Associazione Produttori Audiovisivi - Giancarlo Leone : “E’ boom per la fiction italiana - nel 2017 Dal settore 1 miliardo di euro” : Un nuovo nome, un nuovo logo e soprattutto un rapporto sulla propria attività che annuncia una lieta notizia: la produzione audiovosova italiana è in ottima salute, fattura e vende non solo in Italiae in particolare vede prosperare la fiction. L’APT da oggi si chiama APA. L’Associazione Produttori Audiovisivi da oggi cambia nome, logo, e a Roma ha presentato il 1° Rapporto sulla Produzione Audiovisiva Nazionale: in forte sviluppo la ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte Dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

PSG - boom di maglie vendute : a un passo Dal milione : PSG maglie vendute – Il Paris Saint-Germain si prepara a festeggiare un traguardo importantissimo dal punto di vista del marketing. Il club della Ligue 1 francese, infatti, ha visto crescere in maniera significativa il numero di maglie da gioco vendute, che per la prima volta raggiungerà il milione in una sola stagione. PSG, addio Emirates: […] L'articolo PSG, boom di maglie vendute: a un passo dal milione è stato realizzato da ...

Dal laureato all'operaio : boom di domande per 30 posti di lavoro al McDonald's : La nota catena di fast food assume trenta persone per il nuovo locale di Ghedi, paese in provincia di Brescia. I risultati...

Lavoro - a dieci anni Dalla crisi è boom dei sottoccupati. E 5 - 7 milioni sono troppo qualificati per il posto che hanno : Un mercato del Lavoro che ha recuperato i livelli pre-crisi per numero di occupati ma non per ore lavorate: all’appello ne mancano quasi 1,8 milioni, pari a oltre 1 milione di posti full time. Sintomo di un aumento dei posti part time e, in generale, delle persone “sottoccupate“, che lavorano (e dunque guadagnano) meno di quanto vorrebbero. E’ quello che emerge dal rapporto ‘Il mercato del Lavoro 2018’, frutto ...

Sondaggi - Dal boom dei 5 Stelle al 40% di Renzi : quando hanno fatto flop : Se riusciamo a cogliere i cambiamenti di umore dell'elettorato gran parte del merito va proprio ai Sondaggi, ma in passato...

C'è boom di olive Dalla Tunisia. E l'olio italiano ora sta finendo : Meno 57percento di produzione media a livello nazionale e soli 185milioni di chili di olio extravergine prodotti nel nostro Paese; si tratta del minimo da 25 anni ad oggi. È l'allarme lanciato dalla ...

Potenziale boom di vendite per Xiaomi Mi Band 3 : diverse offerte Dal 7 febbraio : Tra le smartBand di miglior successo nell'ultimo periodo ritroviamo lo Xiaomi Mi Band 3, l’orologio fitness che è il connubio perfetto tra qualità e prezzo conveniente. Il suo costo iniziale quindi è sempre stato abbastanza basso rispetto alla concorrenza, ma in questo periodo è possibile averlo ad una cifra ancora più interessante grazie alla catena di supermercati Esselunga, dove questo Xiaomi Mi Band 3 è acquistabile al prezzo di 24,90 euro ...

Andrea - abbandonato Dalla mamma : boom di richieste di adozione - anche i nonni lo rivogliono : boom di richieste di adozione nel comune di Carmagnola, ma spetterà al tribunale dei minori decidere se il piccolo potrà tornare con i genitori del papà: "Gli vogliamo bene, non lo abbiamo mai lasciato"

La compagnia del cigno 2 - ancora nessuna conferma Dalla Rai nonostante il boom di ascolti : Ieri sera, in prime-time su Raiuno, è andato in onda l'ultimo appuntamento in prima visione assoluta con la fiction "La compagnia del cigno". Settimana dopo settimana, le avventure dei ragazzi che studiano al Conservatorio di Milano sono diventate sempre più irte di colpi di scena, al punto tale che in molti si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione e se, di conseguenza, sarà possibile rivedere la fiction nei prossimi mesi sulla ...

Di Maio e i barattoli del cambiamento. Dal boom economico alla recessione : Roma. Dopo 36 ore di coma davanti alla piroetta di Salvini – “mi faccio processare”, “no non mi faccio processare” – Luigi Di Maio riemerge con uno slogan fresco della ditta: “Noi facciamo quello che diciamo”. Non si sa bene se la rivendicazione di coerenza si riferisca al “Salvini deve rinunciare a

Ondata di gelo negli USA - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati Dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...