Da oggi potrete vestire i panni di un Giudice del Tribunale rivoluzionario con We The

(Di giovedì 21 marzo 2019) Tramite un comunicato stampa, Klabater è lieta di annunciare che il suo We. The Revolution è dadisponibile su PC, il gioco mette il giocatore neidi undurante la rivoluzione francese."Lavorare su We. The Revolution è stata un'avventura fantastica. Il gioco è nato come indie ma dopo due Gamescom e tre PAX East siamo pronti a pubblicare un gioco enorme pieno di meccaniche di gameplay uniche. Non è il solito drama da, in quanto nel decidere il destino delle persone in aula, dovrai tenere conto di rapporti familiari tesi e perfino guidare le tue unità in battaglia." - ha dichiarato Michal Gembicki, CEO di Klabater.Ecco le caratteristiche chiave del gioco:Leggi altro...

