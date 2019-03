Cristiano Ronaldo | per la Uefa invitare i tifosi avversari alla fellatio non è

Uefa - la sentenza ufficiale : Cristiano Ronaldo - solo una multa : TORINO - solo una multa di 20mila euro per Cristiano Ronaldo . Questa la decisione presa dalla commissione disciplinare dell'Uefa sul caso dell'esultanza del portoghese in occasione di Juventus-...

Ufficiale - 20mila euro di multa per Cristiano Ronaldo : Niente squalifica, solo 20 mila euro di multa: è questa la decisione dell’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo per l’esultanza contro l’Atletico Madrid. [in aggiornamento] SEGUI LE PARTITE DELLA SERIE A SU DAZN: CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE L'articolo Ufficiale, 20mila euro di multa per Cristiano Ronaldo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business ...

Juventus - Cristiano Ronaldo attira giocatori sul mercato : spunta anche Varane : L'investimento ingente per Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non è stato solo per motivi sportivi: l'arrivo del portoghese ha portato un incremento di vendite e quindi un miglioramento nel merchandising. Ma si sa, i campioni attirano anche altri campioni: è il caso di tanti giocatori, attualmente sul mercato, che vorrebbero trasferirsi alla Juventus per giocare con il loro idolo. Uno dei settori su cui la Juventus deve lavorare per la ...

Ines Trocchia sminuisce il fascino di Cristiano Ronaldo : “quelli come lui non fanno per me” [GALLERY] : Ines Trocchia snobba Cristiano Ronaldo: la modella italiana e le sue dichiarazioni su uno dei calciatori più amati dalle donne Ines Trocchia, modella italiana di fama internazionale, spopola sui social per le sue curve prorompenti e per il suo sex appeal degno di nota. La sexy influencer, dopo le dichiarazioni sui calciatori e le ‘offerte’ sui social, si è concentrata sulla star del calcio Cristiano Ronaldo. Nel salotto di ...

Juventus - annullata la tournée negli USA : “i bianconeri temono l’arresto di Cristiano Ronaldo” : Torna a far discutere il caso ‘Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga’, l’indiscrezione: la Juventus potrebbe decidere di non disputare la tournée negli Stati Uniti per evitare l’arresto di CR7 Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro di Kathryn Mayorga hanno riempito i giornali nei mesi scorsi. Un caso finito nel dimenticatoio? Non proprio! Il New York Times tira fuori un’indiscrezione clamorosa, che se si ...

Il NYT : “la Juventus non farà la tournée negli Stati Uniti per evitare l’eventuale arresto a Cristiano Ronaldo” : Il titolo è chiaro: “Ronaldo and Juventus Will Avoid U.S. Amid Rape Investigation”. È il titolo scelto per un articolo del New York Times che dà notizia del cambio di programma della Juventus per la prossima estate. Il club non sarà negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Non ci sarà per evitare il rischio che il fuoriclasse portoghese possa essere arrestato nell’ambito dell’inchiesta per stupro dopo la denuncia ...

Juve - Emre Can su Cristiano Ronaldo : “vi svelo cosa mi ha impressionato di lui” : “E’ una persona incredibilmente piacevole, senza atteggiamenti da star, e questo mi ha impressionato ancora di piu'”. In un’intervista alla “Sport Bild”, Emre Can parla del compagno di squadra Cristiano Ronaldo. “E non si comporta cosi’ solo con noi giocatori ma anche col personale degli alberghi, dell’aereo, molte persone sarebbero sorprese di vedere quanto sia normale ...

