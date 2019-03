Courteney Cox torna a casa di Monica di Friends | che in realtà non esiste | ed è subito

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Da quando è arrivata su Instagram lo scorso 29 gennaio, sembra averci preso gusto a rimestare nei ricordi:Coxdidiin un brevissimo video apparso sul suo profilo e tanto basta a scatenare la nostalgia tra gli affezionati orfani del sestetto newyorchese più iconico di tutti i tempi.Non nuova ai tributi a, stavolta l'attrice si è fatta ritrarre in una clip mentre si dirige verso il palazzo di New York che ospitava ladiGeller: "Buonanotte ragazzi, me ne vado a!" ha ironizzato la Cox nel video avvicinandosi al celebre edificio che nella serie ospitava ladel suo personaggio. E per non farsi mancare nulla, la Cox ha anche aggiunto uno dei jingle che accompagnavano gli stacchi di scena della sitcom.Come molti sanno, l'edificio in questione si trova nel West Village di New York, per l'esattezza all'angolo tra ...

OptiMagazine : #CourteneyCox torna a casa di #Monica di #Friends, che in realtà non esiste, ed è subito #nostalgia (video)… - FilledeDurin : RT @crowenfeels_: ma voi come l’avete preso l’ultimo video di Courteney Cox in cui è sotto l’appartamento di Monica VOGLIO PIANGERE QUANTO… - BHXG90 : RT @crowenfeels_: ma voi come l’avete preso l’ultimo video di Courteney Cox in cui è sotto l’appartamento di Monica VOGLIO PIANGERE QUANTO… -