Congresso delle Famiglie | Conte | Il patrocinio di Palazzo Chigi non è

(Di giovedì 21 marzo 2019)Il Presidente del Consiglio Giuseppesi è finalmente espresso suldella Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso alMondialeche si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui dirittidonne, aveva sollevato non poche polemiche e oraha messo le cose in chiaro.Il Presidente del Consiglio ha dichiarato di non esser stato informato e di non aver mai concesso quel. Sarebbe stato il Ministro per la famiglia e la disabilità, Lorenzo Fontana, a fare tutto da solo:È importante chiarire che alla mia attenzione e a quella dei miei uffici non è mai giunta alcuna richiesta dida parte degli organizzatori dell’evento e che ilè stato ...

