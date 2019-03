Colore capelli 2019 | i castani che dettano tendenza questa primavera

Colore di capelli : le tendenze della prossima primavera e estate : Nel mondo dei biondi spazia dall'optical white effetto refrigerante al satin blonde estremamente raffinato. Inoltre, a vincere è l'estrema luminosità, con e senza contrasti, che rende ancora più ...

Capelli rossi - da Mariacarla Boscono a Miriam Leone : ecco il Colore della prossima stagione calda : Parola di una delle modelle italiane più famose al mondo che ha lasciato il nero corvino per il ginger. Mariacarla Boscono ha cambiato colore di Capelli e, nonostante la sua scelta sia stata un ...

Tagli di capelli corti per la primavera : il pixie - le chiome rasate e il Colore baby blond : Nella prossima primavera ci saranno molti nuovi Tagli di capelli. Tutte le proposte arrivano dalle passerelle di moda. Le grandi protagoniste della stagione saranno le chiome corte, come noteremo anche di seguito, non appena ci soffermeremo su tutte le ultime proposte del momento. Nuove chiome e nuovi Tagli per la prossima primavera Un Taglio corto è sempre molto facile da gestire e da portare e sono molte le celebrità che hanno optato per ...

Tagli di capelli ricci per la primavera : il pixie - il long bob e il Colore castano : Nella primavera 2019 ci saranno molti nuovi Tagli di capelli a disposizione di tutte le donne; in particolare saranno di tendenza le chiome ricce. Le proposte arrivano direttamente dai saloni dei più famosi parrucchieri. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento. Nuove chiome Una capigliatura riccia è sempre molto versatile, però si deve trovare il Taglio più adatto per questa tipologia di capello. L'hairstyle più amato in questa ...

Tagli di capelli per l'inverno-primavera : il pixie - il bob e il Colore morena iluminada : In questo inverno 2019 continuano ad arrivare nuove proposte per quanto riguarda i nuovi Tagli di capelli. In particolare tra poco sarà San Valentino e questa sarà l'occasione giusta per sfoggiare un nuovo look. Adesso vedremo tutte le ultime novità da copiare assolutamente. ...Continua a leggere

Capelli - il Colore a bassa manutenzione (che nasconde la ricrescita) : Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low maintenanceCapelli dal colore low maintenance Capelli dal colore low ...

Il Colore capelli uomo 2019 è il biondo platino : Il pioniere del biondo platino è stato Andy Warhol. La sua specifica tinta virava più verso i toni del grigio ma ha dato il via al trend di decolorare i capelli per rendere il look decisamente accattivante. Il re della pop art ha così incoraggiato gli uomini a divertirsi nel mondo dell'hair care, ai suoi tempi, negli anni Ottanta, non ancora sperimentazione così in voga nell'universo maschile. Oggi, nel 2019, ...