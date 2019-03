Claudio Marchisio confessa | “Ho rifiutato 2 volte il Milan”

juvedipendenza

(Di giovedì 21 marzo 2019), centrocampista ex Juventus oggi in forza allo Zenit, ha svelato alcuni retroscena relativi alla sua carriera. Singolare quello relativo al Milan e al doppio rifiuto ai rossoneri.Troppo forte l’amore per la Juve, impossibile per il Principino dire di SI ad un altro club italiano. Le parole dell’ex Juventus“Il Milan mi … More

irLemure : @Una_Promessa Chi dice Robert Redford, chi Claudio Marchisio.. Nel dubbio ho sempre fatto ricoverare tutti - OluweJ : RT @NigeriaNewsdesk: Claudio Marchisio feels for Paulo Dybala in Juventus’s Cristiano Ronaldo era - _vitchie : RT @NigeriaNewsdesk: Claudio Marchisio feels for Paulo Dybala in Juventus’s Cristiano Ronaldo era -