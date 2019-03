Civitanova-Dinamo Mosca | Champions League volley | orario d’inizio e come vederla in tv e

Volley - Champions League 2019 : Civitanova sogna la semifinale - missione casalinga con la Dinamo Mosca : Civitanova ha nel mirino le semifinali della Champions League 2019 di Volley maschile ma la corsa verso l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa è ancora lunga, la Lube ha vinto l’andata dei quarti nella tana della Dinamo Mosca ma il successo maturato al tie-break non è sufficiente per dormire sonni tranquilli. I ragazzi di Fefé De Giorgi sono pronti a una nuova battaglia in occasione dell’incontro di ritorno previsto ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova vuole espugnare Mosca - Lube all’esame Dinamo per avvicinare le semifinali : Civitanova si rituffa nella sua avventura europea ed è pronta per affrontare la durissima trasferta sul campo della Dinamo Mosca, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile. La Lube sarà impegnata oggi pomeriggio (ore 17.00 italiane) di fronte al pubblico rovente dello Sports Palace, i cucinieri cercheranno il colpaccio nella capitale russa per avvicinare la qualificazione alle semifinali ...

Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League oggi (12 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 12 marzo si gioca Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube cerca il colpaccio nella capitale russa per avvicinarsi alla qualificazione alle semifinali, i cucinieri hanno vinto il proprio girone senza perdere nemmeno una partita e ora vogliono proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale per importanza. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno ...

Volley - Champions League 2019 : analisi quarti di finale. Perugia superfavorita con lo Chaumont. Civitanova - serve il colpaccio con la Dinamo : Oggi si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, l’Italia era presente con Perugia e Civitanova che sono tra le grandi favorite per la conquista del trofeo. L’estrazione in Lussemburgo ha svelato gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta del torneo e ha definito anche quali saranno gli incroci delle semifinali: analizziamo il tabellone e diamo uno sguardo a quali ...

Volley - Champions League 2019 : sorteggio quarti di finale - Perugia fortunata con lo Chaumont. Civitanova - brivido Dinamo : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, le migliori otto squadre del Vecchio Continente hanno conosciuto gli avversari per il primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. L’Italia era presente all’appuntamento con due squadre: Civitanova e Perugia, entrambe teste di serie. I Blocks Devils sono stati particolarmente fortunati e hanno ...