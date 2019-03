ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia eviene letta dallacinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa e gli Stati Uniti. In un editoriale a firma di Zhang Bei, ricercatore del Beijing-based China Institute of International Studies, la natura simbolica e politica della partecipazione della Penisola (primo membro del G7 a dire sì all’iniziativa cinese) viene diluita dall’ossessione occidentale per la presunta strategia del “divide et impera” messa in atto da Pechino all’interno del blocco dei 28. La pubblicazione ...

Antonio_Tajani : Su Brexit ???? relazioni con la Cina ???? e lotta alla #disinformazione il Parlamento europeo ha posizioni chiare e for… - Noovyis : Un nuovo post (Cina, su stampa locale ignorato l’accordo con l’Italia. Ma il Global Times rassicura: “Non sarà cava… - BCRedway : Cina, su stampa locale ignorato l’accordo con l’Italia. Ma il Global Times rassicura: “Non sarà cavallo di Troia i… -