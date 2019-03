Cina | perché i telefoni 5G possono essere un' arma

Perché con la firma del Memorandum sorride soprattutto la Cina : Un proclama generico, che almeno in teoria dovrebbe costituire la premessa di una maggiore apertura dell'economia cinese. Nei fatti, tutto resta da vedere. Via della Seta, Italia avrebbe dovuto fare ...

Perché la Cina vieta mele e pere italiane - ma noi mangiamo quelle cinesi : Manca poco alla firma dell'accordo sulla "Nuova Via della Seta" tra Cina e Italia. E mentre infiamma il dibattito politico...

Via della Seta - perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...

Stanno giocando con la tua vita : ecco perché ti sono viCina - Giulia Sarti : Non è una questione politica, ma una vicenda umana, anzi, disumana. sono state rubate delle foto e, invece di denunciare il ladro che esibisce la refurtiva, c'è chi corre a spartirsela, incurante o forse soddisfatto di giocare sulla pelle di una giovane donna: io non posso stare zitta davanti a tutto questo. Lettera alla parlamentare M5S finita nel mirino del 'revenge porn'Continua a leggere

Perché quando la Cina parla di business in realtà ha mire molto politiche : Milano. Mentre l’Italia si prepara a firmare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Belt and Road Initiative (Bri), e il Quirinale tenta rassicurazioni last minute facendo sapere che dall’accordo sarà esclusa le tecnologia strategica del 5G, può essere utile guardare ai paesi che, in Europa, sono

Riqualificazione Waterfront di Levante - Salvatore - M5S - : Perché UCina non figura tra gli interlocutori primari?" : 'Per amor di cronaca, ripercorriamo la vicenda - continua Salvatore -. Nel 2004, la darsena da diporto del Porto di Genova è stata infrastrutturata con fondi pubblici attraverso un investimento di 26 ...

Via della Seta - ecco perché guardo con favore all’apertura dell’Italia alla Cina : Le “anime belle” del sovranismo diranno, ça va sans dire, che l’Italia dovrebbe essere autonoma e non cedere ai nessi, sempre pericolosi, coi potentati economici stranieri, siano essi la Cina, gli Usa o la Russia. In un mondo ideale, avrebbero pure ragione: se fossimo, ad esempio, nella kallipolis di Platone. Ma la realtà reale e non ideale è un’altra: hic Rhodus, hic salta! Ed è di questa che occorre sobriamente tenere conto. ecco perché, in ...

PATTO ITALIA-Cina/ Un suicidio economico e politico - ecco perché : L'Italia sembra intenzionata a firmare un importante accordo con la Cina, cosa che potrebbe avere conseguenze negative per l'economia

Uccise la viCina perché il pappagallo lo prendeva a parolacce : per la difesa va assolto : Era incapace di intendere e di volere l'uomo che ha ucciso la propria vicina perché preso di mira dalle parolacce del pappagallo. 'L'imputato non sta recitando, è incapace di intendere e di volere e ...

Perché il richiamo Usa all'Italia sulla Cina deve preoccupare : (A cura di Francesco Bechis per Formiche.net)Prima i flirt con Huawei, ora la tentazione Obor (One Belt One Road). L'Italia gialloverde si fa sempre più viCina alla Cina di Xi Jinping, pronto a far la sua prima visita ufficiale a Roma il prossimo 22 marzo. Quelle che sembravano piccole scosse di assestamento assumono man mano la forma di grandi movimenti tellurici. Non piace agli Stati Uniti questo sguardo rivolto ad Est di uno dei loro ...

Perché l’Italia vuole accordarsi con la Cina per la nuova via della seta : Un leone di bronzo nella Città proibita a Pechino, in Cina (Getty Images) l’Italia potrebbe presto essere il primo paese del G7 a siglare un accordo con la Cina per entrare a far parte della nuova Via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative (Bri), che prevede sia una via di terra sia una via di mare per creare una rete di infrastrutture per il commercio estero della Repubblica popolare. Il sottosegretario allo Sviluppo ...

Perché la Cina sta costruendo le infrastrutture di mezzo mondo? : La storia della "Belt and Road Initiative" – la nuova via della seta, come la si chiama spesso – e di come la Cina vuole continuare a essere un impero

Senza scuola perché bimbi non vacCinati : 8.25 Matteo,otto anni è guarito dalla leucemia, ma non può tornare a scuola,a Roma,perchè alcuni suoi compagni non sono vaccinati ed essendo lui immunodepresso,potrebbe rischiare la vita. La mamma giura che ci tornerà su quei banchi anche se dopo mesi di chemioterapia,è un po' cambiato. La regione Lazio ha detto che verificherà le situazioni di sicurezza."Se mio figlio prende il morbillo,muore" ha detto la mamma di Matteo.Ha trovato la ...

Immunodepresso di 8 anni non va a scuola perché cinque bambini non sono vacCinati | La Regione Lazio : verificate la sicurezza : Il caso nel quartiere San Giovanni: un bambino di otto anni dopo la chemio non può essere sottoposto a vaccinazioni. cinque compagni di classe non sono vaccinati: "due sono figli di mamme che si dichiarano no vax".