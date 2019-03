Cina | Mattarella | servono infrastrutture

Reciprocità e investimenti sostenibili. Mattarella detta la linea sulla Cina : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un'intervista in occasione della visita in Italia del presidente cinese, Xi Jinping, ai giornalisti cinesi del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina. Di seguito il test

Italia-Cina - Mattarella : la Via della Seta ha anche un valore culturale : “Le relazioni economiche e commerciali hanno un ruolo fondamentale nel quadro delle relazioni bilaterali tra Italia e Cina. Il consistente, e crescente, interscambio, le relazioni tra le nostre imprese, gli investimenti reciproci sono conferma della fiducia sulla quale poggiano i nostri rapporti“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ai media cinesi alla vigilia della visita in Italia ...

Clima - Mattarella : “La Cina ha un ruolo decisivo” : “La pace non è tale senza sviluppo, senza giustizia sociale, senza tutela dell’ambiente. Per questo siamo impegnati, insieme, a promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e a lottare contro i cambiamenti Climatici: una sfida in cui alla Cina tocca un ruolo decisivo, crescente, e l’Italia è pronta a dare il suo contributo“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’intervista ...

PATTO ITALIA-Cina/ Così Mattarella rimette il Governo in carreggiata : Bene ha fatto il Quirinale a imprimere una drastica frenata agli slanci dell'esecutivo sugli accordi con la Cina. I rischi erano troppo alti

Brexit-Cina nel menù al Colle - raccordo Conte-Mattarella per Ue : La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del governo guidata dal premier Giuseppe Conte. Un confronto consueto prima dello svolgimento del Consiglio europeo. Un incontro che da sempre tratta i temi principali oggetto dei summit europei e che quindi, come si apprende, ha affrontato (oltre alla Brexit) anche l'altro tema di attualità - che in ...

Italia-Cina - il governo a Mattarella : testo meno vincolante di altri. Berlusconi : «Nostra libertà a rischio» : A questo avvertimento ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria: «Una tempesta in un bicchier d'acqua». E a proposito di possibili risvolti militari, l'ex presidente del Consiglio, aggiunge:...