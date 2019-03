Cina, il presidente Xi è a Roma

E' arrivato aildella Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Domani sono previsti incontri con ildella Repubblica, Sergio Mattarella, e con i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Sabato a Villa Madama la firma del memorandum d'intesa tra Italia eper l'adesione alla Nuova Via della Seta, alla presenza del premier Giuseppe Conte.(Di giovedì 21 marzo 2019)

