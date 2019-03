Cimice che trasmette la malattia di Chagas | la bufala social | ' Vi morde vicino agli occhi'

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Da quando esistono inetwork, la divulgazione delle fake news ha subito un'impennata impressionante e decisamente deleteria. Sebbene le bufale siano quasi sempre inerenti gli stessi argomenti, diventano virali molto più degli articoli che accuratamente cercano di spiegare l'infondatezza di certe notizie. Ed è così che a intervalli quasi regolari, ogni anno vengono riproposte notizie false e stantie perlopiù inerenti argomenti di stampo naturalistico e scientifico.In questi giorni, sia suiche tramite vere e proprie catene, ha ripreso a girare la foto di un insetto unita a una didascalia decisamente esplicativa e con un'intro da film dell'orrore: 'Se vedete questain casa uccidetela immediatamente'. Non finisce certo qui, anzi, per aumentarne la visibilità assume contorni quasi splatter: 'Vio alla bocca mentre dormite e poi ci defeca ...

