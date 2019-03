Ciclismo | Remco Evenepoel sotto pressione | ‘Attenzioni pesantemente esagerate’

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ad appena 19 anni,si è trovato catapultato in un mondo forse troppo grande per lui. Il giovane corridore belga ha dato delle dimostrazioni di forza e di superiorità mai viste nella scorsa stagione nella categoria juniores. Ha stravinto Europei e Mondiali con facilità imbarazzante e distacchi d’altri tempi, guadagnandosi il soprannome di nuovo Merckx.è passato subito professionista con la Deceuninck Quickstep, saltando completamente la categoria 'Under 23', e facendo subito ottime cose alle prime corse con i grandi. Il rovescio della medaglia per il giovane campione è l’attenzione spasmodica che si è concentrata su di lui da parte di appassionati e media, intenzionati a conoscere ogni cosa e a non perdere un passo della carriera e della vita di quello che potrebbe diventare un fenomeno capace di segnare un’epoca nel: ‘A volte mi dà ...