Ciclismo | Giovanni Lonardi conquista la prima vittoria da professionista! Successo al

Ciclismo - Tour de Taiwan – Secondo posto per Giovanni Lonardi : 4° podio stagionale per il talento della Nippo Vini Fantini Faizanè : Secondo posto in volata, nella seconda tappa del Tour de Taiwan per il giovane velocista italiano che al primo anno tra i PRO continua a stupire e avvicinarsi alla sua prima vittoria. Quarto podio stagionale per lui Secondo posto per Giovanni Lonardi nella seconda tappa del Tour de Taiwan. Quarto podio stagionale per il giovane talento italiano lanciato tra i professionisti dal team Nippo Vini Fantini Faizanè appena tre mesi fa. Seconda ...