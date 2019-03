Chi lavora di notte ha necessità urinarie più frequenti

L’annuncio di Matteo Salvini : “Chi lavora con pubblico e minori deve presentare la fedina penale” : Commentando quanto avvenuto a San Donato Milanese con il bus pieno di bambini sequestrato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia che domani invierà "una circolare a tutti i sindaci: chi lavora con il pubblico, specie con i ragazzini, porti la fedina penale. Serve il certificato penale obbligatorio".Continua a leggere

Sequestro bus con bambini - la Garante per l'Infanzia : "Verificare precedenti penali e condizioni psicologiche di Chi lavora con i minori" : "Quando si affidano tanti bambini a una persona è necessario valutarne rigorosamente i requisiti. Mi riferisco al certificato penale e a quello dei carichi pendenti ma anche alla verifica delle condizioni personali e psicologiche di chi si trova a lavorare con i minori. Questo spesso non succede e, sembra, non sia accaduto oggi". A poche ore dalla tragedia sfiorata nel Milanese - dove un autista, sostenendo di voler vendicare i migranti ...

Napoli Servizi - shopping e sala gioChi invece che lavorare : nove a processo : Tutti rinviati a giudizio i nove dipendenti (otto di Napoli Servizi ed uno di Asìa) finiti al centro di un'indagine della Procura di Napoli per assenteismo. Ieri mattina si è...

Sky - ufficiale giudiziario sequestra parte dei macChinari : network non reintegra lavoratori licenziati illegittimamente : I lavoratori licenziati iniziano a vincere le cause, ma il network non procede ai reintegri e ai rimborsi delle mensilità. Così, tocca all’ufficiale giudiziario andare in sede a sequestrare parte dei macchinari, per un valore pari a circa 300mila euro. Gli emissari del tribunale questa mattina hanno fatto visita agli uffici romani di Sky Tg24, posizionati da qualche tempo di fronte Palazzo Montecitorio, in ottemperanza alle istanze presentate da ...

Cgil e Uil - il magazzino Metro di Bolzano verso la Chiusura : a risChio 64 lavoratori : Bolzano . Metro non ha confermato alle organizzazioni sindacali la sua permanenza sul territorio altoatesino. Come spiegano i sindacati, nel corso dell'estate erano state effettuate dichiarazioni in ...

Assegno invalidità capacità lavorativa ridotta : importo - domanda - a Chi spetta : Un trattamento economico erogato dall’Inps ai lavoratori con un’invalidità che riduce di oltre 2/3 la loro capacità lavorativa: stiamo parlando dell’Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta, uno dei tasselli del sistema di welfare italiano. Da non confondersi con l’Assegno di invalidità civile riconosciuto a chi oltre ad essere invalido soddisfa determinati requisiti reddituali. Vediamo nel dettaglio a chi ...

Migranti truffati e sChiavizzati per lavorare nei campi : 35 misure cautelari : Sei milioni di euro. Questo il valore generato dalla tratta di schiavi emerso dalla maxi operazione dei carabinieri di Salerno che hanno eseguito 35 misure cautelari: 27 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Ai 35 indagati – tutti tra a Salerno e provincia, Policoro (Matera) e Monsummanno Terme (Pistoia) – vengono contestati, a vario titolo, l’associazione per delinquere ...

Trenitalia assume mille lavoratori : le figure riChieste : Firmato l'accordo tra sindacati e Ferrovie dello Stato: mille nuove assunzioni, in gran parte, per la copertura della figura...

Pordenone - lastra di acciaio gli scivola addosso mentre lavora : operaio muore sChiacciato : Un operaio di 25 anni, Jurica Pinta, di origine croata ma da anni residente in Italia a Polcenigo, è morto schiacciato da una lastra di acciaio che gli è scivolata addosso durante la fase di puntellatura. È deceduto sul colpo. A dare l'allarme alcuni colleghi: sul caso indagano i carabinieri di Sacile e gli ispettori dell'Aas 5.Continua a leggere

Le voci dei lavoratori che smistano i pacChi Amazon a Passo Corese : Nello snodo merci della multinazionale, aperto nel 2017 vicino a Roma, ci si può ammalare per il lavoro ripetitivo. Senza i sindacati è difficile chiedere condizioni migliori, ma c’è chi non rinuncia a farlo. Leggi

Laurea magistrale economia : quanto vale in Italia e sbocChi lavorativi : Laurea magistrale economia: quanto vale in Italia e sbocchi lavorativi sbocchi Laurea economia in Italia Al giorno d’oggi le lauree in ambito economico sono tra le più richieste. È possibile scegliere il proprio percorso fra una grande varietà di indirizzi. Lo stesso discorso vale per coloro che, dopo la triennale, decidono di continuare gli studi. Ma quanto vale in Italia la Laurea magistrale in economia? Quali sono gli sbocchi lavorativi ...

Busta paga colf e lavoratori domestici : Chi deve farla e quando : Busta paga colf e lavoratori domestici: chi deve farla e quando Busta paga lavoratori domestici e colf: come si fa La Busta paga è un obbligo previsto dal contratto collettivo dei lavoratori domestici. Questa dovrà essere redatta in duplice copia e, quindi, fatta firmare dal lavoratore. deve contenere tutti i dati relativi al lavoro prestato, oltre a quelli anagrafici e contributivi; dunque, la retribuzione minima, il compenso relativo a ...