Chelsea | tifosi vendono abbonamenti per protesta contro Sarri

Chelsea - tifosi contro Sarri : alcuni rinunciano al biglietto : Si moltiplicano le iniziative anti-Sarri da parte della tifoseria 'Blues', che da tempo chiede alla dirigenza di Stamford Bridge un avvicendamento in panchina. Per Maurizio Sarri e il Chelsea non tira ...

Boicottaggio Chelsea - i tifosi mettono in vendita gli abbonamenti per protesta contro Sarri : Maurizio Sarri non sta vivendo una grande stagione al Chelsea, il sesto posto in Premier League non è certo un risultato gradito ai tifosi Tutti contro Maurizio Sarri. In casa Chelsea si sta vivendo una vera e propria rivolta contro il tecnico italiano, reo di non essere riuscito a dare una svolta al club dopo il brutto anno con Antonio Conte al timone. I tifosi dei Blues hanno inveito più volte contro Sarri, ma l’ultima trovata ...

Chelsea - i tifosi boicottano Sarri e la squadra : Non è sicuramente un buon momento per l’allenatore Maurizio Sarri, la stagione del Chelsea non può essere considerata entusiasmante ma l’ex Napoli ha bisogno di tempo per un calcio come quello inglese. Non sembrano intenzionati ad aspettare invece i tifosi dei Blues, si moltiplicano le iniziative contro Maurizio Sarri, i tifosi chiedono ormai da tempo un avvicendamento in panchina. L’ultima iniziativa è incredibile, ...

Chelsea - tifosi infuriati con Kepa : i supporters blues esigono sui social l’addio del portiere spagnolo : I tifosi del Chelsea si sono schierati dalla parte di Sarri, chiedendo la cessione immediata del portiere spagnolo Lo scontro a distanza a fine gara tra Maurizio Sarri e Kepa Arrizabalaga ha infiammato sui social i tifosi del Chelsea, tutti schierati dalla parte dell’allenatore italiano. AFP/LaPresse “Hai incasinato tutto mostrando una totale mancanza di classe. Non sei degno di essere un blues. Devi chiedere scusa ...

Chelsea - tifosi fischiano Jorginho. Kanté lo difende : 'Per noi è fondamentale' : In questa stagione sono 26 partite dal 1' su altrettante giornate quelle giocate dal campione del mondo, imprescindibile tanto per Conte quanto per Sarri. Ma se con il primo giocava da mediano, con ...

Gazzetta : “I tifosi del Chelsea insultano Sarri ma lui ha vinto più di Guardiola al primo anno” : “Sono sotto contratto, non è possibile” Il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato a vincere. Tre a zero al Malmoe e qualificazione agli ottavi di Europa League. Per la Gazzetta la vittoria “dimostra che la squadra non ha abbandonato il manager al suo destino”. Anche se sottolinea che non si è placata la contestazione dei tifosi. La cornice ambientale e` invece pessima. Siti, forum dei tifosi e una buona fetta dei media stanno mostrando il loro ...

Chelsea - Maurizio Sarri bombardato dai cori dei tifosi dei Blues : "Fu*** SarriBall" : Tira una brutta aria per Maurizio Sarri dopo la durissima sconfitta in Fa Cup contro il Manchester United. I tifosi del Chelsea sono al limite dell'esasperazione, soprattutto contro il tecnico italiano, ormai bersaglio preferito dei loro cori. L'ultimo caso è stato allo Stanford bridge, dove l'allen

Chelsea - Sarri al capolinea : anche i tifosi lo scaricano : LONDRA - I media britannici non hanno dubbi: Maurizio Sarri ha ormai le ore contate come manager del Chelsea. Il ko casalingo contro il Manchester United lunedì sera, 0-2,, costato l'eliminazione ...

#Sarriout - Zidane - tifosi contro : Chelsea - capolinea Sarri? : ROMA - A dirlo qualche mese fa, quando sugli spalti di Stamford Bridge si cantava 'Maurizio, ooooh, Maurizio, ooooh' e a Old Trafford Mourinho prendeva una batosta dopo l'altra, non ci si sarebbe ...

Tifosi Chelsea spaccati : #Sarriout dilaga sui social : ROMA - Prima il 4-0 subito dal Bornemouth, che aveva iniziato a far serpeggiare la contestazione, poi l'umiliante 6-0 con cui il Manchester City ha chiarito in maniera brutale quanto il Sarriball ...

Cori dei tifosi del Chelsea contro Sarri : “Fuck Sarriball” : Pessima serata per Maurizio Sarri da ogni punto di vista. Il suo Chelsea è stato sconfitto 2-0 in casa dal Manchester United ed è stato eliminato dalla FA Cup (di cui era detentore). Ma non è tutto. Il pubblico di Stamford Bridge questa sera ha ufficialmente e sonoramente preso le distanze dall’ex allenatore del Napoli. Hanno intonato “Fuck Sarriball”, hanno elogiato Lampard uno dei candidati alla sua successione in panchina. Alcuni ...

Sarri sotto attacco.Tabloid - tifosi e calciatori - tutti contro il tecnico del Chelsea : Con il trasferimento del Pipita, il Chelsea ha derogato alla propria politica sull'arrivo degli over 30. Un 'sacrificio' che sa di ultimatum per Sarri, accontentato nella sua richiesta, ma obbligato ...