Chelsea | Sarri boicottato dai tifosi | abbonati vendono i propri biglietti

Chelsea - tifosi boicottano Sarri : abbonati vendono i biglietti : Al Chelsea per Maurizio Sarri continua a tirare una brutta aria . Dopo le ultime prestazioni deludenti, i tifosi dei Blues sembrano aver perso la pazienza, alimentando numerose iniziative per ...

Boicottaggio Chelsea - i tifosi mettono in vendita gli abbonamenti per protesta contro Sarri : Maurizio Sarri non sta vivendo una grande stagione al Chelsea, il sesto posto in Premier League non è certo un risultato gradito ai tifosi Tutti contro Maurizio Sarri. In casa Chelsea si sta vivendo una vera e propria rivolta contro il tecnico italiano, reo di non essere riuscito a dare una svolta al club dopo il brutto anno con Antonio Conte al timone. I tifosi dei Blues hanno inveito più volte contro Sarri, ma l’ultima trovata ...

Chelsea - l’agente di Jorginho : “Vogliamo la finale con il Napoli. Su Sarri…” : Chelsea AGENTE Jorginho – Si sa, il Napoli e Jorginho si sono lasciati più che bene. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea, non ha mai nascosto il suo amore per i colori azzurri, ma in estate si è trovato davanti un’offerta impossibile da rifiutare (anche per la società, ndr). Il giocatore della Nazionale italiana […] L'articolo Chelsea, l’agente di Jorginho: “Vogliamo la finale con il Napoli. Su ...

Calciomercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

Chelsea : Sarri verso l'esonero - c'è Allegri : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri e il Chelsea non sono mai stati cosi lontani. L'ex tecnico del Napoli è sulla graticola e potrebbe essere esonerato prima della fine della stagione: l'idea dei Blues è quella di ...

Chelsea ko - Sarri a rischio per i bookmaker : ROMA - La sconfitta rimediata contro l'Everton potrebbe essere la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. La panchina di Maurizio Sarri al Chelsea è appesa a un filo dopo il nuovo passo falso dei ...

Chelsea - 4 nomi per il dopo Sarri : Allegri c'è : Maurizio Sarri e il Chelsea mai cosi lontani. Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'idea dei Blues è quella di puntare su Steve Holland come tecnico ad interim, per poi puntare sul grande nome: Nuno Espirito Santo, Laurent Blanc, Massimiliano Allegri e John Terry .