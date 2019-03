Che Dio Ci Aiuti 5 | anticipazioni ultima puntata Video anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 21 marzo 2019)Sarà Suor Angela (Elena Sofia Ricci) stessa a dover essere aiutata, nell'di Che Dio Ci5, in onda questa sera, 20 marzo 2019, alle 21:25 su Raiuno. La protagonista, dopo la decisione presa nel finale dellascorsa, rischia davvero grosso, mentre in Convento Nico (Gianmarco Saurino) deve cercare di risolvere la situazione, come si vede in alto nelinChe Dio Ci5,Nel primo episodio, "Addio!", Suor Angela è fuggita dal convento con Mattia, mentre in Convento Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e Nico cercano di salvare la situazione. Gabriele (Cristiano Caccamo), invece, deve capire i suoi sentimenti per Teodora (Ilaria Spada). Ginevra (Simonetta Columbu), intanto, prende una decisione impulsiva.Che Dio Ci5,) ...

