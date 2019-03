Champions Uefa grazia Ronaldo | solo multa

Dove seguire la diretta streaming del sorteggio Champions League il 15 marzo : link sito Uefa : Non ci sono scuse per non guardare la diretta streaming del sorteggio di Champions League oggi 15 marzo. Anche sul sito della Uefa e senza dunque avere un abbonamento satellitare con Sky o Mediaset, i patiti di calcio e non solo i tifosi della Juventus (l'unica squadra italiana rimasta nel torneo) potranno scoprire quali saranno le prossime sfide in programma dal 9 aprile, in preparazione per quella che sarà la la finale di questa edizione ...