Champions | nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una multa da 20 mila euro

(Di giovedì 21 marzo 2019) E' arrivata la sentenza Uefa sul "comportamento improprio" di Cristiano Ronaldo che in Juventus-Atletico Madrid si era ripetutamente toccato la zona inguinale in direzione della tifoseria avversaria, insultandola anche in spagnolo ("Hijos de puta").per CR7, che potrà quindi affrontare l'Ajax ai quarti di finale il prossimo 10 aprile, ma il portoghese dovrà comunque pagare unada 20, stessa cifra che dovette pagare anche Diego Simeone, il quale, nella partita d'andata, aveva fatto un gesto analogo a quello di Ronaldo. Sui Social la notizia è stata accolta con gioia da alcuni e con rabbia da altri.L'editorialista sportivo Fabrizio Biasin ha subito commentato la vicenda: "Ronaldoto di 20. 31.000.000/365=84.931. Ne paga 4 in un giorno e gli rimangono pure gli spicci per l'apericena. Beato lui...". Un utente ha ...

