Cei | Mediterraneo sia frontiera di pace | o divide il mondo

“CetaCei - Fai Attenzione! 2.0” : al via la campagna per la salvaguardia di balene e delfini nel Mediterraneo : Riprende con l’arrivo della bella stagione la campagna “Cetacei, FAI Attenzione!”, che si avvale della collaborazione di tutti quanti vanno per mare segnalando agli esperti gli avvistamenti di mammiferi marini nei nostri mari, e che comprende anche la sensibilizzazione e informazione del pubblico, azione che quest’anno verrà significativamente estesa. Il progetto, che ha preso il via lo scorso anno in collaborazione con ...