CdM: 26/5 voto Europee e Amministrative

Via libera del Consiglio dei ministri all'election day: si voterà per le elezionie per lein un unico giorno, il 26 maggio. Lo si apprende da fonti di governo al termine della riunione.(Di giovedì 21 marzo 2019)

