Casting per un cortometraggio da girarsi in Veneto e per Klab4 Film

(Di giovedì 21 marzo 2019) Selezioni attualmente in corso per uno shortdiretto da Tony Morgan e Roberta Arnone, con riprese in, e per una nuova produzione, dain Campania, di cui si occupaUno shortPer la realizzazione dello shortdal titolo Bacio, Revolux Studios & Revolux Studio Records cercano attualmente attori e attrici. Ilè scritto e diretto da Tony Morgan e Roberta Arnone e beneficia del patrocinio del Comune di Cittadella, in provincia di Padova. Le riprese verranno poi effertuate a settembre in. La richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: una ragazza di circa 22 anni, una ragazza di età compresa tra i 20 e i 22 anni, longilinea e con chiara cadenza veneta, una ragazza di circa 25 anni e dai tratti alquanto raffinati, un ragazzo si circa 26 anni, una ragazza di età compresa tra i 22 e i 23 anni, un ragazzo di 24 anni, un ...

