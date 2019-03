Caso Diciotti, il Tribunale dei ministri archivia le posizioni di Conte, Di Maio e Toninelli (Di giovedì 21 marzo 2019) Il Tribunale dei ministri di Catania ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Catania per le posizioni di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul Caso Diciotti. È stata quindi disposta l'archiviazione degli atti relativi a ipotesi di responsabilità penali per i tre esponenti del governo.



