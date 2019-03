Caso Diciotti | il tribunale dei ministri archivia Conte | Di Maio e Toninelli

Caso Diciotti - il Tribunale dei ministri archivia le posizioni di Conte - Di Maio e Toninelli : Il Tribunale dei ministri di Catania ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Catania per le posizioni di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul Caso Diciotti. È stata quindi disposta l'archiviazione degli atti relativi a ipotesi di responsabilità penali per i tre esponenti del governo.Continua a leggere

La maggioranza regge sul Caso Diciotti : Il Senato 'salva' il ministro dell'Interno e nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato di sequestro aggravato di persona per aver negato lo sbarco lo scorso agosto, per diversi giorni, a 137 migranti che si trovavano a bordo della nave della Guardia costiera. Il vicepremier, che oggi si è commosso in Aula, twitta: "Una sola parola, amici: grazie". Con 237 voti a favore, 61 voti contrari e nessun astenuto, ...

Caso Diciotti - il Senato 'salva' Salvini : no all'autorizzazione a procedere : L'Aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, accusato di sequestro di...

Salvini si salva sul Caso Diciotti ma grazie ai voti di Berlusconi e Fratelli d'Italia : Per il Movimento 5 Stelle è il giorno più nero. La giornata inizia con l'arresto del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e finisce con la presa d'atto che i dissidenti ammontano a un numero tale da poter condizionare le sorti del governo. I più intransigenti hanno mostrato i muscoli in Aula alla prova dei fatti. Non più tweet e post su Facebook, la ribellione diventa sempre più dura. E infatti ...

Caso Diciotti e arresto De Vito - la soumission M5s a Salvini : Dicono tutto "i volti dell'onestà" tirati, le parole imbarazzate, la logica che si fa intermittente, nel grande cortocircuito politico-morale tra lo scudo concesso a Salvini, in nome della ragion di governo, e l'espulsione di Marcello De Vito, perché "quel che conta è la reazione", nell'ansia di urlare che la "diversità" non si è persa nelle manette scattate all'alba su un uomo forte del Movimento a Roma. E ...

Arresto De Vito - Travaglio : “Caso grave ma voto M5s su Diciotti per me è più deplorevole perché atto consapevole” : “Il caso Diciotti ha comportato la votazione degli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau ed è stato un gravissimo errore. E secondo me, per il M5s è molto più grave che non l’Arresto di De Vito“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Tagadà (La7), circa il caso Diciotti e l’Arresto del presidente M5s dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, per corruzione e ...

M5s - il voto sul Caso Diciotti e l’arresto di De Vito : “Giorno più nero? No”. Morra : “Per ripartire ricordarci dei nostri valori” : Da Palazzo Madama al Campidoglio. Dal voto al Senato che ha negato l’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, all’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. Il primo annunciato, il secondo improvviso: è il giorno più nero per il Movimento 5 stelle? “No”, rispondono i senatori pentastellati. “L’arresto per corruzione è una cosa ...

Perché il voto che salva Salvini dal processo sul Caso Diciotti è una pagina nera del Parlamento : Il caso Diciotti è l’ennesima dimostrazione di un clima mutato, di una narrazione tossica che si è imposta come "realtà". Siamo al punto in cui l’arrivo di qualche centinaio di disperati sulle nostre coste è percepito come un attacco alla patria da cui occorre “difendersi”. Una narrazione cinica e violenta su cui i senatori non si fanno scrupolo di metterci la faccia. Come nel 2011, quando i deputati votarono sulla nipote di Mubarak...Continua a ...

Caso Diciotti - il Senato 'salva' Salvini : no all'autorizzazione a procedere : L'Aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, accusato di sequestro di...

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione<br> a procedere contro Salvini : Ore 13:21 - Il Senatore Maurizio Gasparri ha comunicato che il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini perché sono già arrivati 232 voti a favore della sua proposta. Gasparri, presidente della Giunta per le immunità, ha presentato la sua relazione spiegando che il no all'autorizzazione "si basa sull'articolo 96 della Costituzione, che regola la responsabilità dei ministri, e sulla ...

Il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini sul Caso Diciotti : L'aula di Palazzo Madama ha respinto a maggioranza assoluta l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il dato è desumibile dal tabellone elettronico del Senato. La conferma arriva dal presidente del gruppo Pd Andrea Marcucci. "Cinque stelle e Forza Italia sono paladini di Salvini", commenta.Il risultato verrà proclamato però solo alla fine delle operazioni di voto, possibili fino alle 19. "Si sono ...

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini : L'aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno

'Io amo l'Italia' - la spericolata difesa di Salvini sul Caso Diciotti : Dalla ricostruzione dei fatti delle Forze dell'ordine, emerge che si è in presenza di un'iniziativa del Governo italiano coerente con la politica relativa ai flussi migratori. Perdonatemi, io di ...

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione a procedere per Salvini : L'aula del Senato ha votato contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno