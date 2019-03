Casamonica | confisca locali centro Roma

Roma - maxiconfisca da 30 milioni ai Casamonica e alla ‘ndrangheta : bar - ristoranti - auto e una palestra : Maserati, Spider, Porsche, rapporti creditizi per un saldo attivo di 424.159 euro, una polizza pegno relativa anche a tre rolex, bar e ristoranti nel centro storico di Roma e a pochi passi del Vaticano, rivendite di auto e infine anche una palestra per un valore totale di 30 milioni di euro. Tutti confiscati – dopo il sequestro avvenuto due anni fa – a membri della famiglia Casamonica e a esponenti di cosche della ...

Duro colpo a Casamonica e ‘ndrangheta : confiscati beni pari a 30 milioni : Roma – Nel corso di una importante operazione degli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, avvenuta a maggio di due anni fa, erano stati sequestrati a pericolosi esponenti organici a cosche di ‘ndrangheta e appartenenti alla famiglia dei Casamonica , beni e contanti per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Quel maxi sequestro oggi e’ diventata confisca e la ricchezza accumulata dal sodalizio ...

Casamonica - confiscati beni a esponenti del clan e della 'Ndrangheta per 30 milioni : confiscati dalla polizia beni per un valore di 30 milioni di euro ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti di cosche della 'Ndrangheta . Si tratta di beni e contanti sequestrati nel corso di una operazione degli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di Roma avvenuta a maggio di due anni fa. Quel maxi sequestro oggi diventa confisca.I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma hanno eseguito ...

Roma - colpo al tesoro dei Casamonica : maxiconfisca beni - tra cui villa liberty e scuderia : Nuovi guai per la famiglia Casamonica, clan criminale ultimamente spesso sotto i riflettori. Con l'operazione "Ottavo Re di Roma" la Guardia di finanza ha confiscato beni per un valore di 2,4 milioni di euro in esecuzione a un decreto emesso dal Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Dopo il sequestro e la demolizione lo scorso novembre di otto ville abusive al Quadraro, periferia est della Capitale, la potente famiglia criminale ...