Caro Salvini | fatta l’Italia | disfiamo gli italiani

Marco Travaglio - la vergognosa prima pagina dopo il vertice sulla Tav : "Salvini con il banCarottiere" : Trovare ancora argomenti vagamente credibili per bloccare la Tav Torino-Lione è ormai impresa sempre più complicata. Lo sa fin troppo bene Marco Travaglio che, dopo aver sfornato per settimane cifre deliranti per dimostrare che conviene più il trasporto sui tir rispetto ai treni, si è aggrappato ai

In Edicola sul Fatto del 7 Marzo : Tav - Salvini arruola l’Ue e schiera il banCarottiere : Vertice infinito Tav, Salvini arruola l’Ue e schiera il bancarottiere Tensione a Palazzo Chigi: leghisti presenti in massa Bruxelles a gamba tesa: “Perderete i fondi”. Chiamata Salvini-Katainen di Carlo Di Foggia Il treno di spade di Marco Travaglio Quando c’era da decidere sul gasdotto Tap, i 5Stelle erano contro e la Lega era pro: Conte fece il presidente del Consiglio e, in base all’analisi giuridica sui costi-benefici, decise che ormai ...

Caro Salvini - chi ha testimoniato contro le mafie viene preso a calci dallo Stato : Rocco Greco si è suicidato. “Aveva denunciato il pizzo e aveva fatto condannare i suoi estorsori. I quali a sua volta lo avevano denunciato. Poi il Tribunale lo aveva assolto”. Nonostante quella sentenza il Ministero degli Interni ha deciso di considerare la sua azienda collusa con la mafia. Un provvedimento che gli ha fatto perdere tutti gli appalti. Da qui la decisione di uccidersi. Spiega il figlio Francesco: “Il giudice aveva ribadito che ...

Caro Di Maio - un leader capace non avrebbe mai lasciato il governo a Salvini : di Donatello D’Andrea Le elezioni regionali in Sardegna, dopo quelle in Abruzzo, hanno emesso un verdetto: il Movimento scende, la Lega sale. Seppur non ci troviamo di fronte a un risultato storico (12%), il partito di Salvini è riuscito a penetrare in Sardegna e a far eleggere un proprio senatore a Governatore. Se non è un successo questo. Dall’altro lato della maggioranza di governo, però, c’è chi è in crisi e vaga in cerca ...

Caro Salvini - hai mai visto un rapinatore che muore? : Una visita in carcere all’imprenditore condannato per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore. E così Matteo Salvini riesce ancora una volta a far parlare di sé. A suscitare rabbia con quelle foto a petto (e pancia) in fuori che conquistano gli italiani, perché a noi piace essere almeno minacciosi, visto che ci riesce difficile essere davvero forti. Chi scrive ha la sensazione che a Salvini non interesserebbe nulla della legittima ...

"Caro Salvini - non basta dire Sì Tav per fare la Tav" : Partiti all'alba da Porta Susa, con cartelli gialli “Sì Tav, Sì Lavoro” i sostenitori della linea ad alta velocità Torino-Lione sono stati ricevuti in tarda mattinata in audizione alla Camera. La mobilitazione è stata indetta da Mino Giachino, l'ex sottosegretario ai Trasporti di Forza Italia e ora

Salvini - oggi vota la Giunta in Senato | FracCaro : "I senatori M5s seguano Rousseau" : Lunedì gli attivisti 5 Stelle hanno scelto di "salvare" Matteo Salvini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro è un movimento che parte dal basso"

Tiziano Renzi e Laura Bovoli ai domiciliari : «Fatture inesistenti e banCarotta fraudolenta». Salvini : «Nulla da festeggiare» : I genitori dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono finiti agli arresti domiciliari, insieme ad una terza persona: nei loro confronti viene contestata l’emissione di fatture inesistenti. A Tiziano Renzi e Laura Bovoli è contestata anche la bancarotta fraudolenta. Dopo la notizia, l’ex premier ha annullato l’impegno pubblico per la presentazione del suo nuovo libro a Nichelino e ha fatto rientro a Firenze. ...

Genitori Renzi ai domiciliari per banCarotta fraudolenta e false fatture. Ex premier : assurdo. Salvini : nulla da festeggiare : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni in relazione al fallimento di tre...

