Campionato Regionale Giovanissimi recupero Olympia Agnone - Castel Di Sangro 2 - 3

Il nuotatore di Tempio Pirrogu fa il pieno di medaglie al Campionato regionale : Entrambi i ragazzi sono tesserati con la Sport Full Time di Sassari ma vivono a Tempio Pausania e si allenano nella piscina comunale locale . 'Un meritato risultato per la Piscina Comunale di Tempio ...

3T Frascati Sporting Village (nuoto) - primo posto nel Campionato Regionale Uisp per società : Roma – Un doppio fine settimana di soddisfazioni per il settore nuoto del 3T Frascati Sporting Village. Nell’ultima domenica di febbraio è arrivato il risultato più rilevante di questo periodo: grazie ad una serie di brillanti prestazioni individuali, i ragazzi allenati dal responsabile tecnico Maurizio Ippoliti hanno permesso al club tuscolano di arrivare al primo posto nella speciale classifica per società alle finali dei campionati ...