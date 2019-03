Semifinali Coppa Italia 2019 : data - Calendario e tabellone : Semifinali Coppa Italia 2019: data, calendario e tabellone data Semifinali Coppa Italia 2019 I quarti di finale di Coppa Italia si aprono martedì 29 gennaio con Milan-Napoli, replica della 21a giornata di campionato. Da ora i giochi per la Coppa si fanno caldi, rendendo le sfide in campo più accese ed attraenti. Chi vincerà la gara secca dei quarti accederà alla Semifinali, con andata il 27 febbraio e ritorno il 24 aprile. LEGGI ANCHE: ...

Calendario Coppa Italia 2018-2019 : tabellone ottavi - quarti e semifinali : Calendario Coppa Italia 2018-2019: tabellone ottavi, quarti e semifinali Date e Calendario completo Coppa Italia 2019 tabellone ottavi, quarti, semifinali e finale Coppa Italia 2019 La Coppa Italia giocherà il quarto turno a partire dal 4 Dicembre. Ma sarà a partire dal 12 Gennaio che entrerà nel vivo. In quell’ occasione vedremo infatti schierate per gli ottavi di finale le otto teste di serie della manifestazione, vale a dire e prime ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Quebec 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Lo sci di fondo assegnerà la Coppa del Mondo in Canada: a Quebec City ultima tappa della stagione e minitour conclusivo che metterà in palio punti decisivi per la conquista della Sfera di Cristallo. Punti dimezzati per la sprint del venerdì e per la mass start del sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Finali Coppa del Mondo sci di fondo Quebec (Canada) Venerdì 22 marzo 15.50 ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo dell’ultima tappa : Dal 21 al 24 marzo le nevi di Oslo ospiteranno l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. In terra norvegese andranno in scene le ultime gare che delineeranno il quadro definitivo della situazione e le emozioni non mancheranno. Per quanto concerne i colori azzurri, le attenzioni saranno tutte per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Reduci dalle medaglie e dagli eccellenti riscontri dei Mondiali ad Oestersund (Svezia), le due ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondi di Tiro a volo: la prima tappa del circuito maggiore metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. Le finali saranno visibili in streaming sul dito della federazione internazionale, la ISSF. Di seguito il programma completo delle gare con l’indicazione dell’ora italiana. calendario ...

Sci alpino - Calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : programma - orari e tv : E, infine, dopo una lunghissima stagione, siamo giunti all’atto finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Uomini e donne, infatti, sono pronti per le Finali di Soldeu, nel Principato di Andorra, che andranno a calare il sipario sull’annata del Circo Bianco. Come consuetudine questo evento metterà in scena tutte le gare del Calendario, in una cinque-giorni davvero intensa che prenderà il via con le prove più veloci e, passando ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Questo fine settimana si svolgerà a Padova la 62ma edizione del Trofeo Luxardo, tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane della Kioene Arena si sfideranno 212 atleti per conquistare questo prestigioso trofeo, che lo scorso anno è stato vinto dallo statunitense Eli Dershwitz, attuale numero uno del ranking e pronto a ripetersi. L’Italia punterà invece su Luca Curatoli, terzo nell’ultima edizione. Il programma delle ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tra Coppa del Mondo e Serie A - Ferrari verso le Olimpiadi e il debutto di Simone Biles : Calendario e date : La stagione della Ginnastica artistica è ormai entrata nel vivo, siamo reduci da due weekend intensissimi di gare con la prima tappa della Serie A e il Trofeo di Jesolo senza dimenticarci della Coppa del Mondo a Melbourne e dell’American Cup. Abbiamo festeggiato il ritorno vittorioso di Vanessa Ferrari in Australia, abbiamo ammirato le stelle nella Classicissima, abbiamo assistito al debutto tra le seniores delle Fate della classe 2003 ma ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Il maltempo ha condizionato tutto il fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Rosa Khutor. Discesa sostituita da un superG, a sua volta poi cancellato come quello di domenica. In Russia non c’è stata tanta fortuna e si spera possa esserci in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, dove ci sarà un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Tornerà in pista ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo un fine settimana dedicato completamene alla velocità, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino si dedicherà completamente alla discipline tecniche nella tappa in Slovenia a Kranjska Gora. Sabato è in programma un gigante, mentre il giorno successivo toccherà allo slalom. Ancora una volta tutto sembra apparecchiato per un fantastico duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Sono loro i due grandi favoriti, con il francese Alexis ...

